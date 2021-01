I tragická výročí mohou a musí vyprávět

Nevím, zda za současnou náladu ve společnosti může především pandemie COVID-19, nebo stoupající, záměrně přes nejrůznější občanské aktivity za hojné pomoci ze zahraničí rozdmychávaná nenávist antikomunismu. Často mi připadá, jako bychom žili v době, kdy se pořádaly hony na »čarodějnice«, jezuité církve římskokatolické pálili pokrokové knihy a povolena byla jen dogmata schválená církevními katolickými koncily.

Proč o tom hovořím? V noci z 10. na 11. ledna 2021 si připomeneme bestiální vraždu Anny Kvašové. Čím se provinila?

Narodila se 24. dubna 1908 ve Stříbrné Skalici v okrese Kolín. S oběma bratry brzy osiřela. O mladší bratry se postarali příbuzní a Aničku čekala služba u cizích lidí. Život k ní nebyl nijak milosrdný. Za pomoci dědečka Kvašovi koupili později domek v obci Chrastavá, dnes místní část Úžice, k němuž patřily polnosti o výměře 2,8 ha. Hospodářství rodině přilepšilo, ale nestačilo a Anička opět začala chodit sloužit. Necelý rok před osvobozením jim umírá jedenáctiletá dcera Helena. Anna Kvašová pomáhala velice aktivně při zásobování bojující Prahy za osvobození. Rodina se podle možností - otec a syn v Praze, matka v rodné vsi - zapojila aktivně do budování jiné, spravedlivější republiky. A to se stalo Anně Kvašové osudné.

V pražském bytě Anny a Josefa Kubelkových se setkali 18. prosince 1951 Antonín Landstoff, coby vedoucí protistátní skupiny, dále Josef Pták, šmelinář z Chrastavé, Josef Koupil, obchodník a majitel fordu SPZ P-981. Do skupiny patřila také majitelka činžovního domu, architekt a protektorátní policista,

Vedoucí Landstoff s tvrdostí a suverenitou položil na stůl, způsobem hodným mstitele, pistoli a jeho řeč o marnosti letáků, anonymů, pomáhání k útěkům na západ, nenechala nikoho na pochybách. Jako příklad uvedl Babice.

Druhá schůzka protistátní skupiny se konala 9. ledna 1952 v bytě Kabelových. Landstoff oznamuje, že převzal nákres domku od Josefa Ptáka včetně místnosti. A akce se uskuteční 10. ledna 1952. Toho dne večer se černá fordka rozjela z Prahy do Chrastavé. Domluvený čas byl pryč, přesto jeli za ženou, které nesli smrt, za ženou, jež se ničím neprovinila.

Zatímco ostatní ze skupiny si šli pro alibi do hospody či čekali v autě, Landstoff šel do domku za Annou Kvašovou. Zaklepal a zeptal se, zda tu bydlí soudružka Kvašová. Ta s uvázaným šátkem na hlavě otevřela. Řekl jí, že má jet na schůzi a že pro ni přijeli vozem. Projevila nedůvěru, ale ukázal jí svůj zbrojní průkaz. Ptala se, kdo ještě pojede a brala si kabát. Zachovalo se svědectví dvanáctileté dcerky, když jí maminku odváděl a přitom slíbil, že maminka se brzy vrátí. Nikdy se tak již nestalo. Anna Kvašová se do domku čp. 37 již nikdy nevrátila.

Auto jede nocí, padá sníh a Anna marně upozorňuje, že jedou špatným směrem. »Hrdinové« protistátní teroristické skupiny na chvíli zastaví. Anna chce tuto chvilku využít k útěku, nezdaří se jí to. Když projeli Chlum, zabočili k Ratajské oboře. Zastavili a vyzvali ji k vystoupení. Odmítla. Tak ji vyvlekli. Ptá se, co chtějí. Slyší: »Zakládáš družstvo.« »Udala jsi Ptáka,« vykřikl Kudela. Jméno bylo vyzrazeno, záměr ostříhání a přivázání ke kůlu byl pryč. Annu Kvašovou čeká potupná bestiální smrt. Neprosila, nehájila se, nevolala o pomoc, šla mlčky ke kraji lesa, kde na ni čekala smrt.

Těžko se soudí doby minulé. Říká se, že světská spravedlnost nakonec vše přemele správně. Plíživému zlu, které se rozmáhá v ČR, ale i jinde v Evropské unii, neonacismu a opěvání sprostých vrahů lidí, věřících v nové lepší uspořádání světa po první i druhé světové válce, je třeba se rázně postavit. Možná proto KSČM v roce 2017 nechtěla, aby se dál opakovaly vlády strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, aby stále větší prostor dostávali vrazi jako ti, kteří zavraždili Annu Kvašovou, nebo třeba Mašínové a další skupiny a jednotlivci dopouštějící se nejrůznějších, i brutálních zločinů. Vrah byl a zůstane vrahem.

Nechceme žádné sudetoněmecké srazy v ČR, pro něž se vytváří živná půda. Chceme vrátit německé válečné reparace, jež České republice stále SRN dluží.

Stanislav GROSPIČ, poslanec (KSČM)