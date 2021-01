Absurdní divadlo

Svět kolem nás mně připadá jako velké absurdní divadlo. Všechno je najednou převráceno naruby. Spojené státy, ten podivný vzor demokracie, navenek dosud jednotný a neporazitelný, se potácí v zatím ještě málo krvavé válce, protože co je to pár Afroameričanů zastřelených v minulém roce policisty či v těchto dnech pět mrtvých v Kapitolu nebo v jeho blízkosti, oproti těm, co umírají v již opravdu krvavých střetech v Afghánistánu či třeba Iráku? A to vše namísto toho, aby také v zemi sebestředného ještě pár dnů prezidenta Spojených států, se vskutku účinně poprali s koronavirem a stále ještě dýmajícím rasismem.

Souběžně Evropa i svět se potýkají s koronavirem, jenž jen u nás usmrcuje více než stovku lidí denně a přičítá si tisíce nakažených, kteří nemusí mít štěstí, aby po uzdravení neměli následky. Do toho pár stovek hospodských a zviditelňujících se umělců, pro něž je vítanou reklamou odmítání nařízených opatření, jež by i je měly chránit a svolávají na dnešek demonstraci údajně za svobodu a demokracii, lidská práva, jež jim tak »daroval« sám Václav Havel, ale při tom jen za to, aby mrtvých a nakažených bylo víc.

Zároveň Piráti a Starostové schovaní zatím vpovzdálí, nebojující proti nemoci, ale čekající na každou sebemenší chybičku státního vedení, se dávají dohromady a vyhlašují za svůj cíl ovládnout zemi, získat ve volbách minimálně dvacet pět procent hlasů voličů a pak společně s dalšími pravicovými seskupeními vytlačit případného vítěze voleb a obsadit ministerská a na ně navazující křesla. Premiérem pak jmenovat muže, jenž ještě nikdy neodpovídal ani za trafiku a její prosperitu.

Je to absurdní divadlo. Možná k smíchu, kdyby nebylo tak reálné. Divadlo, v němž zatím vítězí ne ti poctiví Honzové a princezny Pampelišky, ale zlí čarodějové, potutelné čarodějnice a miliardáři, či jejich pohůnci, kteří by chtěli »ukrást Slunce«. Při tom kdyby všichni lidé, tak jak zpívá Jan Werich, tedy pekař Matěj v závěrečné písni k jeho dvoudílnému filmu o císaři a pekaři, se spojili a táhli za jeden provaz, bychom se brzy dokázali postavit nejen všem pandemiím, ale i zabránit tomu, aby nám kdokoli chtěl »ukrást Slunce«.

Jaroslav KOJZAR