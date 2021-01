Jsme rozmazlení

Vytříbily se nám v České republice dva extrémy. Jeden extrém tvoří lidé lačnící po urychlené vakcinaci proti COVID-19 dříve, než na ně dojde řada. Druhý extrém jsou zatvrzelí odmítači roušek a všech mimořádných opatření, žádající otevření hospod a restaurací a často také zpochybňující vakcíny a očkování vůbec.

Do té první skupiny se zařadila oblíbená herečka Jiřina Bohdalová, která dopředu uvedla v médiích, že jde 7. ledna na první dávku vakcíny do IKEMu, ovšem aniž by ji měli tamní zdravotníci v seznamu vakcinovaných. Paní Jiřinka by vzhledem ke svému věku měla na takové očkování jistě nárok, ale musí čekat, až se na ni dostane. Ani známou umělkyni neopravňuje nic k předbíhání.

Ale překvapilo mě, že se časnější vakcinace dožadují také rektoři vysokých škol, kteří vyzvali vládu, aby v zájmu co nejrychlejšího obnovení běžné výuky zvážila zařazení vysokoškolských pedagogů do přednostní skupiny pro očkování. Vypadalo to také poněkud papalášsky, ale pak se ukázalo, že vysokoškolští pedagogové nechtějí být do pořadníků zařazeni až za učitele regionálních škol.

Konference rektorů se zeptala: »Znamená to, že vláda nepovažuje co nejrychlejší znovuotevření obvyklého vysokoškolského vzdělávání za prioritu?« Jenže uznejte, pokud některá výuka může i nadále pokračovat distančně (je-li složitá epidemická situace), pak je to právě výuka dospělých lidí - studentů vysokých škol, kteří jsou sami silně motivováni ke studiu a dokážou přetrpět i nepohodlí přednášek a cvičení po internetu. Držet tužku či pero je nikdo nemusí učit, ani se dožadovat soustředění.

Novým reprezentantem druhého extrému, tedy odpíračů, je zpěvák Daniel Landa, který si to s politiky rozdal na jednání sněmovního petičního výboru. Podpoří také nedělní demonstraci proti vládním opatřením nazvanou Chcípl PES, kde organizátoři hodlají vyhlásit »otevření České republiky«.

A tak přemýšlím, co by dělali všichni tito lidé, kdyby vypukla válka. Byli by schopni se podřídit nutným celostátním omezením? Uměli by vyčkat, až na ně přijde řada?

Jsme jako lidstvo rozmazlení, nebo aspoň část z nás. Jsme rozmazlení z blahobytu, ve kterém žijeme – myslím to ve středoevropském průměru, nikoli v každém jednotlivém případě. Už někomu nestačí sedět v teple domova, mít možnost plné lednice zásobované z blízké sámošky a koukat na nevímkolik televizních stanic. Kdo si stěžuje, ať se podívá do jiných zemí, co to je zákaz vycházení. Nebo do rozvojovek, které podle zásad kapitalistického světa, v němž vyhrávají bohatí a mocní, získají vakcíny až úplně naposled.

Jediné řešení je v kázni. Kdo se chce nechat očkovat, musí počkat, až na něho přijde řada. A samozřejmě dbát na vědecky podložené rady, jak sebe chránit a tím také druhé. O tom je lidská pospolitost, stát, město, obec, dům, rodina.

Monika HOŘENÍ