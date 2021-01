Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokousaní Newyorčané

Pandemie, karanténa a sněhová bouře nejsou jedinými těžkostmi, kterými rok 2020 postihl obyvatele New Yorku. Číhají na ně i násilnické veverky. Lidé mají vážné obavy hlavně kvůli dětem.

Na útoky agresivních veverek si v poslední době stěžují obyvatelé čtvrti Rego Park v Queensu na východě velkoměsta. Jedna žena musela dokonce do nemocnice poté, co ji veverka kousla. »Kousla mě a škrábla do krku. Zkusila jsem ji popadnout rukama, ale vypukl zápas, který jsem prohrála,« svěřila se Michelin Fredericková, jež si ze rvačky s veverkou odnesla modřiny a šrámy i na rukou. Proto se nechala očkovat proti vzteklině. Další žena neopouští domov bez pepřového spreje, aby se mohla v případě útoku bránit. Zástupci zdravotních úřadů doporučili lidem najmout si odborníka, jenž by se s problémem místní fauny vypořádal. »Veverky a další drobní hlodavci jsou jen zřídka nositeli vztekliny,« ujistily služby města. Správa parků nabádá, aby lidé nekrmili veverky, které přivykly kontaktu s nimi.

(čtk)