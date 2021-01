Boris Johnson. FOTO - Wikimedia commons

Konzervativci bez přízně

Britský premiér Boris Johnson by mohl v příštích volbách přijít o parlamentní většinu i o vlastní křeslo v parlamentu, kdyby se volby konaly nyní. Říká to průzkum veřejného mínění společnosti Focaldata v prosinci. Podle listu The Guardian výsledek odráží nespokojenost Britů s postupem vlády při jednáních o brexitu a při pandemii.

Volby se mají konat sice až v roce 2024, ale kdyby byly nyní, nezískaly by parlamentní většinu konzervativci ani labouristé. Konzervativní strana by ztratila 81 křesel a přišla by o většinu 80 poslanců, již získala ve volbách v prosinci 2019. Johnson tehdy obhájil mandát ve svém londýnském obvodě Uxbridge a South Ruislip, což by se mu nyní nepodařilo. V průzkumu odpovídalo 22 000 lidí. Prováděn byl po čtyři prosincové týdny a vyhodnocen metodou MRP, jež umožňuje zjistit rozložení politických sil v jednotlivých obvodech.

Konzervativci by nyní získali v parlamentu 284 křesel a labouristé 282, což pro ně znamená zisk 82 křesel. Velký úspěch by slavila Skotská národní strana (SNP) se ziskem 57 křesel z 59 skotských obvodů. Liberální demokraté by se museli spokojit jen se dvěma mandáty, nyní jich mají 11. Čtvrtina těch, kdo předloni Liberální demokraty volili, by teď dala přednost labouristům. Podle Guardianu se začíná projevovat vliv jejich nového vůdce Keira Starmera, jemuž se daří získávat voliče znovu na stranu labouristů.

Jak napsala Reuters, i když se Johnsonovi podařilo dostat Británii z EU, pro jeho působení ve funkci premiéra bude rozhodující postup vlády při pandemii. V Británii už s COVID-19 zemřelo na 75 000 lidí. Zakladatel Focaldaty Justin Ibbett řekl, že rok po minulých volbách, v nichž triumfovali konzervativci, je jasné, že pokud chtějí svůj úspěch zopakovat, čeká je hodně práce. »Skutečným vítězem by byla SNP, a to nejen proto, že může až na dva získat všechny skotské obvody, ale také proto, že by byla pravděpodobným partnerem v koaliční vládě s labouristy. Tato vláda by měla většinu 20 hlasů,« dodal Ibbett.

(čtk)