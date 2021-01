Ilustrační FOTO - Pixabay

Štáb řešil krematoria

Ústřední krizový štáb doporučil ministerstvu pro místní rozvoj, aby do pondělního jednání vlády připravilo krizové opatření umožňující maximální využití krematorií v době epidemie koronaviru.

Šéf štábu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že by opatření mělo obsahovat zákaz dovozu těl ke kremaci ze zahraničí, uvolnění emisních limitů krematorií a omezení spalování v nich jen na lidské ostatky. Chce tak zamezit situaci, kdy by krematoria přestala situaci zvládat.

Vedle Moravskoslezského kraje se podle Hamáčka mohou k naplnění kapacit v příštích dnech a týdnech na doraz dostat i zařízení v dalších krajích. Nejvíc volných kapacit mají nyní Praha a Liberec, celkově v Česku funguje 27 krematorií, Část z nich, hlavně ta v příhraničí, slouží také ke kremaci zesnulých převážených zejména z Německa a Rakouska, řekl předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl.

V rámci štábu vznikla skupina za účasti hasičů, zástupců ministerstva pro místní rozvoj a zástupců pohřebních služeb, která bude každý den hodnotit kapacity krematorií a organizovat případné převozy těl. Ústřední krizový štáb vydal také pokyn, aby při převozech mohly pomáhat dopravní prostředky hasičů či vojáků. Tři roky stará novela zákona o pohřebnictví uvádí, že k převozům těl mohou být využívány pouze speciální pohřební vozy.

Rážová problém nevidí

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je kapacita krematorií v ČR dostatečná, problémem je pouze Moravskoslezský kraj, kde bývá kritická situace i jindy při výskytu jiných nemocí.

Uvedla také, že u zemřelých s koronavirem nic nebrání pohřbu do země. Pohřbů do země obecně je ale podle Hamáčka průměrně v ČR 30 za den v porovnání se stovkami prováděných žehem a vždy je třeba také respektovat přání rodiny. I podle Mangla zvlášť v zimě tvoří pohřby do země pouze zlomek počtu žehů.

V Moravskoslezském kraji má problém s kapacitou ostravské krematorium, region proto požádal o pomoc. Ústřední krizový štáb ve středu avizoval, že bude zorganizován převoz 50 těl z Ostravy do krematoria v jihomoravských Hustopečích.

Podle ankety ČTK ze středy zatím krematoriím ve většině krajů kapacity postačují, i když zesnulých je nyní proti běžnému stavu více. Nárůst počtu mrtvých někde řeší dvousměnným provozem, ve Zlíně uvažují o třetí směně. Výjimkou je právě Moravskoslezský kraj, kde pohřební služby evidují víc zesnulých, než jsou schopny spálit.

V ČR zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo do konce listopadu 114 781 lidí. Za 11 měsíců roku počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113 000 mrtvými za posledních deset let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112 000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci COVID-19.

