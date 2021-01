Ilustrační FOTO - Pixabay

Pendlerům bude stačit jeden test

Pendlerům by mohl pro cesty do Saska stačit od pondělí 11. ledna jeden test na koronavirus týdně, mohli by si jej udělat bezplatně v České republice. Po jednání se saskou ministryní sociálních věcí Petrou Köppingovou to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle původního návrhu chtělo Sasko od pondělí vyžadovat od pendlerů na jejich náklady dva testy týdně, což se nelíbí zahraničním pracovníkům ani jejich saským zaměstnavatelům. Výhrady mají i odbory či hospodářské svazy a komory.

Podle odhadů jeho resortu jezdí do Saska každodenně za prací zhruba 5000 lidí. Využít by mohli antigenní testy, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Petříček také Köppingovou požádal, aby Sasko jasně interpretovalo možnost tranzitu pro české občany z jedné části českého území na druhé. Jedná se především o lidi, kteří jezdí do práce například ze Šluknovského výběžku do jiné části Ústeckého kraje.

Co se týče možné přeshraniční pomoci z hlediska kapacit v nemocnicích, podle Petříčka pravidelně o situaci jedná ministerstvo zdravotnictví se saskými úřady. Například v nemocnicích v Karlovarském kraji docházejí volná lůžka na intenzivní péči, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) proto ve čtvrtek jednal s regionálními představiteli Bavorska a Saska o možném přesunu pacientů do německých nemocnic.

