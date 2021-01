S čím vstoupily kočky ze Slunečné do nového roku

Hodně lidí si na začátku nového roku dává předsevzetí, která se snaží dodržet. Většinou to ale v lednu skončí a s vůlí a odhodláním je konec. Herečky ze seriálu Slunečná si ale letos řekly, že se s předsevzetím poperou a půjdou do toho.

Eva Burešová coby Týna Popelková

Každý rok jsem si dávala taková ta klasická předsevzetí, že budu cvičit, jíst zdravěji, respektive spíš pravidelněji. Protože moje strava, to je hrůza. Letos je to ale jinak. Soustředila jsem se na vnitřní zdraví, chci se zaměřit na meditaci. Uvědomila jsem si, že žiji ve velkém stresu a minulý rok pro mě byl extrémně stresující. Chtěla bych si to teď v sobě víc srovnat a jít klidnější cestou. Nestresovat se z věcí, které nemůžu ovlivnit.

Lucie Benešová coby Róza Vodičková

Slíbila jsem si, že budu chodit víc do přírody, ale hlavně teď mám projekt jiného ražení. Jmenuje se Slunečný kabát pro Domino a společně s televizí Prima jsem se rozhodla udělat novou, barevnou fasádu Dětskému domovu v Plzni, jehož jsem patronkou. Společně se svými kolegy ze seriálu dům ozdobíme obrázky, celý ho pomalujeme. Pokud to vyjde, v květnu bude fasáda hotová. Na to se moc těším.

Denisa Nesvačilová coby Karolína Bendová

Několik let se vůbec nevážím, nemám doma ani váhu. Ale asi jako každý normální člověk jsem přes Vánoce přibrala, a to tak, že mě přestalo poznávat vlastní Face ID, kterým odemykám svůj chytrý telefon, což je strašně potupné. Takže jsem si ke svačině nakrájela ananas, protože prý pálí tuky. Zkrátka mi nezbyde nic jiného než míň a zdravěji jíst. Jinak jsem si taky řekla, že následující dva měsíce nebudu pít alkohol. Když jsme byli neustále doma, pili jsme víno. Odteď tedy nasuchu - a snad to taky hubnutí pomůže.

Bára Jánová coby Sylva Popelková

Každý rok si dělám takovou tabuli vizí, co chci dokázat a co si chci splnit. Jenže teď nikdo moc neví, co nás čeká, tak jsem si řekla, že se zaměřím na péči o sebe. Víc cvičení, zdravé a dobré jídlo. Taky spánek a nebrat si tolik projektů najednou. Naučit se říkat ne a nechat se životem trochu vést. Doma si teď často vařím, protože mě to baví. Loňský rok byl hodně stresový – rozjela se Slunečná, karanténa, covid a řešila jsem i nějaké osobní problémy, takže jsem hodně zhubla. Spousta lidí, když má stres, tak ho zajídá, já to mám ale naopak a vůbec nejím. Nicméně během Vánoc jsem se zase vykrmila a nabrala, takže teď se to už srovnalo a hodlám v tom pokračovat. Taky jsem loni přestala jíst maso, zkoušela jsem veganství, a teď se tak hledám a vracím se trošku k masu. Tento rok bych chtěla najít vyváženou stravu a věci, které pro mě budou nejlepší.

