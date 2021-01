Schreinimu změnilo život divadlo

Na konci roku 2019 Martina »Schreini« Schreinera krom pár muzikálových ultras na jevišti i v hledišti ještě nikdo neznal. Na konci roku 2020, navzdory jeho nemilému pandemickému doprovodu, je z tohohle sympatického mladíka celebrita, resp. hvězda nejvyšší svítivosti. Stačila k tomu TV Nova, její SuperStar, a zejména jedinečná show Tvoje tvář má známý hlas…

Kdy se z vás stal showman? Předpokládám, že už ve školce, ne? Protože působíte tak, že to máte opravdu pod kůží…

Já si ani nevzpomínám. Pro mě to bylo vždy přirozené - dělat ze sebe »šaška« (smích)…

První vaše profipříležitosti se vážou k Pardubicím - když vám bylo sedm/osm, a pak po deseti letech, pak už přišla Praha. Kdy jste se rozhodl, že se hudební a potažmo divadelní práci zkusíte věnovat profesionálně?

Přál jsem si to odmala. Jednou mě mamka vzala na muzikál Noc na Karlštejně právě do divadla v Pardubicích a v tu chvíli jsem jí šeptal do ucha: Maminko, tohle bych chtěl dělat, až budu velkej!

Jak jste se dostal do Divadla Broadway? Klasicky přes konkurz?

Ano, jednoho dne jsme si ještě s kolegyní Adélou z divadelního souboru Laik, který byl pro mladé začínající herce, řekli, že zkusíme tu velkou Prahu a ono to vyšlo…

A zkoušel jste víc divadel, nebo jste byl od začátku rozhodnutý právě pro Broadway? Chodil jste do DB jako divák?

Hraju také v Hudebním divadle Karlín. Zkusil jsem i Kongresové centrum a Hybernii. Na Broadwayi jsem byl předtím málokrát. Viděl jsem tehdy Angeliku a Kata mydláře. Ale to bylo ještě první nastudování například s Leonou Machálkovou (coby Angelikou – pozn. autora).

Asi největší příležitostí zde pro vás zatím byl šašek v Muži se železnou maskou, vlastní první samostatná role, když nepočítáme šance v company, navíc v alternaci s velkými profíky. Jak velká to byla výzva?

No, vzhledem k tomu, že jsem se musel rozhodnout z minuty na minutu, tak jsem neměl ani čas na to popřemýšlet o tom a když se mě Olda Lichtenberg (producent Cleopatra Musical – pozn. autora) zeptal, jestli tu roli chci dělat, hned ze mě vylítlo - JASNĚ! Pak jsem si samozřejmě uvědomil, co jsem odsouhlasil a začal jsem být obrovsky nervózní. Vše se ale v dobré obrátilo a pan režizér mi pomohl, odkoukal jsem také něco od kolegů a byl jsem klidnější. Výzva to ale určitě byla veliká.

Co máte na Broadwayi nejraději? Humor představení, do kterých jste zasáhl, nebo i něco dalšího?

Nejvíc mám rád ten náš kolektiv. Například v Mýdlovém princi jsme tehdy měli naprosto skvělý kolektiv. Hráli jsme ze začátku velmi intenzivně, no a také jsme občas zůstali po představení v baru a tam jsme si užili legrace dost a dost (smích).

Nabídku jste dostal i do připravovaného hitmuzikálu Láska nebeská s peckami Waldy Matušky. Koho budete hrát?

Budu hrát Hynka, takového slizkého, vtíravého kluka, kterého nemá nikdo moc rád. To je další taková velká výzva. Moc se už těším, až bude po všem, hotovo a my budeme hrát.

Přelomem pro vás jistě byla účast v zatím poslední řadě SuperStar, kde jste se stal na bronzové pozici vlastně nejlepším Čechem. Také si pamatuju, že vám na rozdíl od řady dalších soupeřů šlo skvěle zpívat tak, jak vám ústa narostla, tj. česky. Co všechno jste si ze SuperStar odnesl?

Děkuji. V první řadě mě to naučilo odbourat takovou tu obrovskou trému. Byli jsme také skvělý kolektiv, no a co se týká štábu v čele s Pepem Majeským a Milanem Alchusem, tak to jsou naprostý profíci. Od těch jsem se učil disciplíně a pohotovosti. Dalo mi to obrovskou zkušenost, neměnil bych.

Prý jste v té době dokázal také sundat až 30 kilogramů. To musela být děsná fuška, ne? A ještě větší pak jistě bude to udržet a zabránit jo jo efektu. Zvlášť když koronavirová pandemie nezavřela jen divadla, ale i fitka, kterými jste si při hubnutí pomáhal. Máte tedy nějaký zázračný recept na hubnutí?

Žádný zázračný recept nemám. Cvičil jsem 7x týdně a dával si pozor na jídlo. A píši to správně v minulém čase, protože přes koronu jsem nabral 7 kilo zpátky (smích). Naštěstí kdykoli jsou fitka otevřená, mohu zase chodit cvičit.

Po SuperStar vám podle bulváru přišla spousta nabídek, co všechno bylo ve hře? A co ve hře zůstává, až pomine set karanténních opatření, které vám v rozletu brání?

Nabídek sice bylo dost, ale nic se nemohlo uskutečnit. Ve hře teď zůstává příprava EP (hudební nahrávka o rozsahu mezi singlem a CD – pozn. autora) a následně pak na jaře album. No a také samozřejmě Láska nebeská a muzikál Rebelové v HDK.

Jak tušíte, Tvář jsem si chtěl nechat extra. Je moc fajn, že Nova vám nabídla účinkování v této bezesporu dlouhodobě nejúspěšnější show poslední doby – vlastně po Tereze Maškové jste byl teprve druhým osloveným vítězem SuperStar a opět je nutné konstatovat, že jste příležitost chytil za pačesy se vším všudy. Stal jste se už vpravdě celebritou. Jak si to užíváte? Příval fanynek, oslovování na ulici…

Tvář jsem si snad užil ještě víc než SuperStar. No převlékat se každý týden za někoho jiného a vciťovat se do té role, studovat zpěv a tanec, to mě prostě strašně baví. Myslím, že všechny nás to tam moc bavilo. Tvář bych si klidně hned zopakoval!

Jinak po ulicích moc nechodím (smích), ale když už někam jdu a stane se, že se někdo chce vyfotit, nebo si jen vyměníme úsměvy, tak to mě moc těší. Jsem za to moc rád.

Vylosoval jste si hodně přeměn v ženu. A většinu jste zvládl excelentně. Jaký kousek se vám podle vašeho úsudku povedl nejvíc a na co/koho všechno z Tváře určitě nezapomenete?

(Smích). Opět děkuji… Nezapomenu určitě na Haničku Zagorovou, kterou jsem dělal společně s Jordanem Hajem, který dělal Petra Rezka. To je rozhodně pro mě nejnezapomenutelnější zážitek celé soutěže! No a nejvíc jsem si z těch ženských rolí užil Missy Elliott, to byla prostě pecka. Špičkoví tanečníci v čele s Miňem Kerešem a Zizoe! To jsme si všichni opravdu moc užili. Při tom čísle jsme měli skvělou energii a navzájem jsme se povzbuzovali.

Až se situace uklidní a vy budete moci nerušeně rozvíjet svůj talent, jaké plány pracovní vlastně máte? Nějaké vysněné role, televizní seriály třeba taky? Kam vás to potáhne? A nenarážím jen na předběžné nabídky, které už máte…

No, teď bohužel není nic jisté. Rád bych si ale vyzkoušel i seriál. Tam mě to také táhne. Především bych se chtěl věnovat ale sólové dráze naplno, a k tomu dělat sem tam nějaký hezký muzikál. Divadlo totiž miluju fakt už od mala a neomrzí mě…

Jak trávíte volný čas, když nezpíváte, nepřeměňujete se v opačné pohlaví atp.? Takže největší koníčky, záliby apod.

Rád jezdím na výlety. Do přírody, klidně i do našich krásných českých měst. Rád bych se ale podíval také do zahraničí. Moc rád zajdu s přáteli do nějaké dobré restaurace na dobré jídlo. A také to fitko. Největším koníčkem je však pro mě, Bohu dík, moje teď už práce!

A jak vidíte Martina Schreinera za 10, 20 let, až už nebude tím rozmilým medvídkem, ale velkým chlapákem se vším všudy?

Já jsem na něho sám dost zvědavý, protože si to zatím nedovedu pořád ještě nějak představit (smích závěrem).

Roman JANOUCH

FOTO – TV Nova a Martin J. POLÁK