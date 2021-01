Jak jsme si v Jako doma vedli v roce 2020

Loni jsme všichni měli možnost zakusit, jak moc na sobě vzájemně závisíme. Proto chci za celý tým Jako doma poděkovat za podporu.

»Mám radost ze všeho, co se nám společně podařilo pro ty nejohroženější z nás udělat, a ráda bych se o všechny ty pozitivní zprávy podělila - podívejte se, co jsme společně dokázali,« napsala nám do redakce Haló novin Lenka Vrbová, ředitelka Jako doma.

Pomáhali jsme nejohroženějším ženám

Během jarní koronakrize jsme podporovali více než 150 žen bez domova přímo v terénu. Poskytovali jsme jim potravinovou a hygienickou pomoc, roušky šité našimi podporovateli a dezinfekce, krizоvou intervenci, informace i podporu po telefonu.

V dubnu jsme otevřeli humanitární ubytování pro ženy bez domova ohrožené pandemií. V hotelu Amadeus na Žižkově našlo útočiště 30 žen. Krůček po krůčku jsme tak mohli začít pomáhat řešit jejich životní situaci. Provoz humanitárního hotelu bude pokračovat nejmíň do konce března 2021. Aktuálně tak pomáháme hned pod třemi střechami: v komunitním centru, v humanitárním hotelu a v Jídelně Kuchařek bez domova, která zaměstnává ženy v sociální nouzi.

Nová adresa komunitního centra

Naše komunitní centrum se nově usídlilo v ulici Novákových v Libni. Společnými silami a s podporou magistrátu ho rekonstruujeme, obnovujeme velkou a krásnou zahradu, která k centru patří, pěstujeme na ní plodiny a každé úterý na ní rozdáváme potravinovou pomoc. Po půl roce se v centru cítíme jako doma! Letos se také poprvé zapojujeme do magistrátních zimních opatření pro lidi bez domova. Do konce března 2021 tak u nás budeme mít otevřeno od pondělí do neděle 8-20 hodin.

Vánoce

Společné Vánoce jsme oslavili se zhruba 150 ženami v komunitním centru, 10 kuchařkami z Jídelny Kuchařek bez domova a 30 ženami v humanitárním ubytování. Letos jsme také pokračovali v podpoře paní T. a paní Š., které se zabydlují v sociálních bytech získaných díky sociálnímu bydlení. Každý takový úspěch nám dělá ohromnou radost.

Ani kuchařky z Jídelny Kuchařek bez domova v době koronakrize nezahálely. Společně s platformou Breakfastory daly dohromady projekt »Potěš obědem«. Díky němu už od května za každý koupený oběd vozíme jeden navíc seniorce, seniorovi nebo rodiči samoživiteli v nouzi zdarma. Už jsme jich takhle rozvezli několik tisíc a pokračujeme, i když má Jídelna otevřeno.

Nic z toho všeho by bez našich podporovatelů a podporovatelek nebylo možné. Velice si vážíme všech forem podpory, které nám celý rok poskytují. »Budeme také moc rádi, když nás před nadcházející náročnou zimou podpoříte darem,« zakončila Vrbová.

(mh)

FOTO – Jako doma