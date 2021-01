Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Karlovarsku došla lůžka JIP pro covid, pomáhají další kraje

V Karlovarském kraji podle dat ministerstva zdravotnictví o kapacitách nemocnic nejsou žádná volná lůžka intenzivní péče pro pacienty s covidem-19, pro ostatní zbývá deset z původních 78. Lůžek s kyslíkem je pro nakažené 19 z původních 589. Poslanec za Karlovarský kraj Petr Třešňák (Piráti) ministerstvo vyzval, aby oslovilo Sasko a Barvorsko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na to reagoval tím, že není problém převážet pacienty mezi kraji. Naposledy se to stalo v pátek.

Podle Třešňáka je velký problém nemocnici v Chebu. "Aktuální situace v chebské nemocnici není udržitelná a personál je nucen již selektovat pacienty, které umístí na intenzivní péči," napsal Třešňák. Podle něj hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) spolupráci s Německem už předjednal, vláda to ale odmítla. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že bude-li třeba, resort téma s německými spolkovými zeměmi otevře.

Podle Blatného ale není důvod vyvolávat paniku. "V ČR máme dostatečné kapacity. A není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji," uvedl. Primář interního oddělení nemocnice v Chebu Stanislav Adamec ale serveru Seznam Zprávy řekl, že v pátek museli sloužící lékaři rozhodnout, komu dají přednost. Intenzivních covidových lůžek totiž podle něj bylo méně než pacientů, kteří je potřebovali. "V pátek šla na JIP 53letá žena, zatímco 85letá skončila na standardním covidovém oddělení," řekl serveru. Připustil, že v pátek byla situace o trochu lepší než o den dříve. Mluvčí chebské nemocnice Vladislav Podracký uvedl, že "rozumí přepracovanosti pana primáře", ale že "situace v nemocnici vypadá trochu jinak, než pan primář popisuje."

Nemocnice v Karlovarském kraji se potýkají hlavně s nedostatkem specializovaných zdravotních sester, které by se staraly o pacienty s covidem-19 na intenzivní péči. Karlovarské krajské nemocnici chybí podle mluvčího Vladislava Podrackého kvůli nemoci okolo 60 zaměstnanců. Vedení kraje vyzvalo k pomoci studenty zdravotnických škol a mediky, zájem je ale mezi nimi podle mluvčího zatím malý. Kraj jedná s vedením města Karlovy Vary a krajskou Asociací hotelů a restaurací o možnosti výpomoci zdravotníků z lázeňských zařízení. V nemocnicích a sociálních zařízeních v kraji pomáhají i vojáci a hasiči.

Hejtman Petr Kulhánek (za STAN) prostřednictvím mluvčí kraje Jany Pavlíkové uvedl, že situaci s nedostatkem lůžek a personálu v nemocnici Cheb kraj řeší. "Od rána v Chebu reprofilujeme všechna necovidová lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech," uvedl.

"Pohybujeme se denně kolem jednoho dvou volných míst, což ve velmi složité. Do toho se potýkáme s personálními problémy. Chybí nám kvalifikovaný personál a není možné ho s nárůstem pozitivních pacientů a s nárůstem požadavků na intenzivní péči nahradit hasiči, vojáky, mediky a podobně. Potřebujeme opravdu kvalifikované zdravotní sestry ARIM (Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína," řekl ČTK Podracký.

Už v týdnu se restrukturalizovaly obě nemocnice - v Karlových Varech i v Chebu. Ze zbytných oddělení, jako je například kožní, se vytvořila covidová lůžka pro pacienty s méně závažným průběhem. Z části běžné intenzivní péče vznikla covidová. Problémy s nedostatkem intenzivní péče pro covidové pacienty se řešily také tím, že v pátek byli převezeni dva pacienti do Plzně a do Prahy, se jednalo o převozu dalších covidových pacientů. "V Chebu jsme dále restrukturalizovali lůžkou péči. Od rána jsme zrušili chirurgickou JIP, která byla přestavěná na covidovou jednotku. Personál zčásti posílí stávající covidová pracoviště. V případě postřeby a dostatku personálu nám to umožní postavit dalších až pět intenzivních covidových lůžek," uvedl Podracký.

Covidoví pacienti z Chebu, kteří budou pořebovat intenzivní péči, budou směřovat do Karlových Varů, kde je ještě volná kapacita intenzivní péče. "Vzhledem ke kritickému nedostatku lůžek intenzivní péče pro covid+ pacienty je nutné změnit necovidovou intenzivní jednotku chirurgie JIP na covidovou. Necovidoví intenzivní pacienti se budou překládat do Karlových Varů (i stávající). Akutní operativa vyžadující následnou intenzivní péči bude prováděna v Karlových Varech," potvrdil prostřednictvím krajské mluvčí ředitel chebské nemocnice Martin Krušina.

Pokud se podle Podrackého oddělení ocitne v situaci, kdy nemá volnou kapacitu na JIP pro covidového pacienta, má podle standardních postupů okamžitě kontaktovat okolní zdravotnická zařízení a domlouvat převoz do zařízení, které volnou kapacitu má.

(čtk)