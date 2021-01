Ona za to prý nemůže

Je den před Štědrým večerem, čas něco mezi devátou a desátou hodinou dopolední a já s manželkou hodlám vstoupit do holešovského Lidlu. První, co děláme, je, že si připravíme roušky. Už při příchodu ke vstupu do prodejny jsme si všimli, že lidé stojí tak nějak jako ve frontě na nákupní vozík, neboť počet vozíků byl odpočítán na přípustné množství nakupujících v prodejně. Nepochybně to není nic mimořádného, neboť podobná opatření praktikují v mnoha dalších obchodech. Befel je befel, a je-li pod pohrůžkou sankcí, musí se obchodníci přizpůsobit, horší je to však s kupujícími. Ti se totiž jen tak přizpůsobit nehodlají. Ne proto, že by nechtěli, ale je to fakt problematické, ne-li zrovna nemožné. Ale to jsem trochu předběhl. Takže zpátky ke vchodu do prodejny.

I já s manželkou jsme si vystáli asi pět minut, než se nám dostal kýžený volný vozík. Vítězoslavně jsme vstoupili do prodejny, osprejovali si ruce dezinfekcí a vykročili s vozíkem do prostoru prodejny. Náhle jsme však byli »zadrženi« pozornou paní ze »security« s tím, že jsme dva a že máme jen jeden vozík, což prý odporuje opatření, protože musíme mít každý svůj! Já na to, že jsme manželé a že nám jeden vozík bohatě stačí. Nestačí, slyšeli jsme odpověď dámy od »security« a prý jestli nejsou před prodejnou k dispozici vozíky, musíme si vzít umělohmotný koš na kolečkách, alias vozikošík.

Jsme lidé dospělí a také ukáznění, a tak jsme příkaz dámy ze »security« uposlechli. Asi si pomyslíte, že onen umělohmotný vozikošík se nacházel někde poblíž vchodu a že tedy stačí jen po něm sáhnout a pokračovat v nákupu, ale musím vás vyvést z omylu. Manželka pro něj musela k jedné ze vzdálených pokladen, kde se tyto vozikošíky odkládají, po nedlouhém (sic) čekání se manželka vrátila i s vozikošíkem a vykročili jsme do prodejny mezi předvánoční chaotický nákup a zásobování současně (zboží se doplňuje průběžně, takže občas zákazník překáží zaměstnanci prodejny či naopak).

Již při prvních krocích jsme narazili na překážky jednak v odstavených nákupních vozících nakupujících (znáte to, odstaví vozík a jde dvacet metrů něco shánět, aby se nemusel probíjet mezi kupujícími a vozíky, nechá ten svůj stát někde u regálu a vrátí se k němu až s vyhledaným zbožím), ale také na rozměrově větší překážky, resp. klece, do kterých zaměstnanci odkládají již prázdné obaly, krabice, kartonové nebo překližkové přepravky apod. Kromě toho je samozřejmě hned u vstupu do prodejny hlava na hlavě, neboť se zde nacházejí regály s pečivem s vedle stojícími elektropecemi na dopékání pečiva.

Žena s vozikošíkem, samozřejmě prázdným, zatímco já mám již ve svém vozíku nějakou zeleninu, se oba prodíráme mezi vozíky, kupujícími, a zmíněnými klecemi až do zadního traktu prodejny, který je prostorově poněkud volnější. Při průjezdech uličkami mezi regálky s různorodým zbožím se však bohužel střetáváme s dalšími horlivými nakupujícími, přesto si relativně ohleduplně a slušně dáváme přednost, aby jeden z nás mohl pokračovat dál v nákupu, já s vozíkem a manželka s poměrně rozměrným, ještě stále prázdným plastovým vozikošíkem k našemu dalšímu nákupu.

Zdálo by se, že další nákup již proběhne bez větších problémů, leč opak je pravdou. V sekci mléčných výrobků se nacházejí rovněž regály s průmyslovým zbožím a je zde zvláště před Vánocemi poměrně velký zájem o nabízené. Opět kličkujeme mezi vozíky a nakupujícími, nakupujeme nějaké sýry, jogurty, smetanu a kefíry a pomalu se blížíme k pokladně. Můj nákupní vozík je naplněn asi tak z větší poloviny, manželčin plastový vozikošík zeje i nadále prázdnotou. Úspěšně prokličkujeme mezi nakupujícími, jejich vozíky a klecemi a dostáváme se k pokladnám. Ze šesti pokladen jsou otevřeny tři, ale máme štěstí, po našem příchodu se otevírá další.

Radostně vykročíme k pokladně s vidinou, že budeme u pokladny první, leč omyl. Z vedlejších front u pokladen se odtrhnou hned tři zákazníci, dva s malým nákupem, jeden s lahví koňaku, druhý s chlebem, rohlíky a pivem. Třetí, obstarožní dáma s vozíkem naplněným až po okraj se vehementně vtlačila mezi nás a dva zmíněné kupující řka, že ona už čekala ve frontě u vedlejší pokladny a prý spěchá. Smůla byla, že pokladní byla její známá, takže ještě nějaké to slovo (spíše více slov) si stačily vyměnit po dobu cca pěti minut, než se dáma odporoučela od pokladny a s dodatečným »...a pozdravuj doma... a mámu,... a taky strejdu Otu!«, načež se vzdálila z prodejny.

Jaká pointa plyne z popisu mého (našeho) nákupu v prodejně Lidl? Tak především, že opatření vyplývající z doporučení, nařízení či příkazu kohosi z vedení obchodního řetězce Lidl a výše spočívající v omezeném vstupu zákazníků do prodejny na základě omezeného počtu nákupních vozíků, bez kterého de facto byl (či je) vstup do prodejny zakázán, je lidově řečeno na dvě věci: na h...o a nanic. Ten první důvod zdůvodňuji tím, že omezený počet vstupujících zákazníků do obchodu v návaznosti na stále trvající prostorový nárok jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních mohl vymyslet a nařídit jen skutečný neználek, protože to nelze ani při nejlepší vůli akceptovat.

Tím se dostávám ke druhému důvodu, a sice že je to nanic, protože když je něco nanic, tak to nemá žádný význam, žádný smysl a už vůbec ne nějaký výsledek pro zmírnění obávaného šíření COVID-19, kterému to nijak nezabrání, protože toto opatření je, jak již uvedeno, nanic!

A teď ten další pokyn, příkaz či nařízení, že každý zákazník musí mít svůj nákupní vozík, a pokud jej nemá, musí si vzít ten plastový vozikošík. Tomuto požadavku bych rozuměl, kdybych před prodejnou nenašel k dispozici volný nákupní vozík a já se přesto rozhodl vstoupit do prodejny a nakupovat. To by mě paní od »security« vpustila bez připomínek přesto, že bych tím já, ale také ona, porušil to nařízení, že počet nákupních vozíků je dán počtem zákazníků, kteří mohou nakupovat v prodejně (asi kvůli naplnění prostorového omezení, tedy jeden zákazník na 15 m2). Nicméně to je věc té paní od »security«, protože mě více zajímá povinnost v případě, kdy jde nakupovat manželský pár, že kromě klasického nákupního vozíku jednoho z nich musel mít také druhý z manželů, když ne klasický, přesto alespoň plastový nákupní vozikošík (pokud by i on vozík měl, bylo by to nefér vůči dalšímu zákazníkovi, který by tak o vozík přišel). Takže, jak jsem se již zmínil, manželka si musela zaobstarat plastový vozikošík, aby splnila příkaz paní od »security« a mohla spolu se mnou nakupovat. No, pokud bychom dělali velký, ale opravdu velký nákup a potřebovali k tomu dva vozíky, pak bych nic nenamítal, ale asi bychom si sami, bez pokynu paní od »security«, dva vozíky obstarali. Taková možnost však nepřipadá v úvahu ani náhodou, a proto mi zůstává rozum stát nad tím, že se manželka musela trmácet po celou dobu našeho nákupu s prázdným vozikošíkem, protože do něj nevložila ani krabičku od zápalek. Vždyť náš klasický nákupní vozík byl i tak naplněn sotva z jedné třetiny.

Samozřejmě že jsem se paní od »security« ptal, proč ten vozikošík musí manželka mít, ale bylo nám řečeno, že ona neví, že takové je nařízení a že ona za to nemůže! No, z pohledu plnění pracovních povinností a z toho plynoucího respektování příkazů či nařízení bych to ještě chápal, ale nemohu se zbavit přesvědčení, že ta paní od »security«, když už tuto funkci vykonává, má, resp. musí mít i mozek a rozum. Tím chci říct, že by mohla pochopit onu nelogičnost dvou nákupních prostředků, když je evidentní předpoklad, že jeden z nich (ten plastový) nebude zákazník potřebovat. No, ale na druhé straně si říkám, že když se najdou takoví hňupové, co vydávají tyto debilní příkazy a nařízení, aniž by se přesvědčili, nakolik jsou reálné a sledovanému cíli (potlačení šíření COVID-19) prospěšné, proč by nemohla existovat také nějaká paní od »security«, která příkazy plní, jak se po ní vyžaduje. Mozek a rozum zde zřejmě nehrají žádnou roli. Jsem zvědav, s čím se třeba zase jinde setkáme příště. Motivů a témat se vždy najde dost a dost.

Jiří BAŤA