Uškodilo otevření škol, soudí Prymula

Před Vánoci uškodilo otevření škol, proto jsou čísla nakažených nemocí COVID-19 tak špatná. V pořadu Partie TV Prima to řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

»Mělo to podle mě nulový dopad z hlediska vzdělávání, ale velký z hlediska nakažení se. Přes Vánoce se to kultivovalo v rodinách,« řekl Prymula. Dostatečná podle něj nejsou ani současná opatření, protože s časem ztrácejí na síle. Otočit vlnu epidemie podle něj trvá dva, spíše tři týdny. Řekl, že každé zpoždění podle něj prodlouží čas, který bude třeba na zvládnutí epidemie.

»Vyčerpali jsme skoro celou škálu opatření,« dodal Prymula. Vláda v současné době připravuje úpravy opatření, které by některé kulturní či sportovní akce umožnilo, kdyby pořadatelé požadovali negativní výsledek testu na COVID-19. To doporučuje i Prymula, podle něj by se mělo testovat mnohem víc, zhruba 200 000 testů denně. V posledních dnech je provedeno kolem 40 000 testů PCR a 25 000 testů antigenních. Zvážit by se podle bývalého ministra zdravotnictví mohlo také to, jestli by nešlo ušetřit zdravotníky na tom, že by antigenní test vyhodnocovali poučení laici. Prymula též uvedl, že premiérovi navrhl opatření omezující pohyb obyvatel na 15 kilometrů od bydliště, ten to prý ale odmítl.

Ani očkování podle Prymuly nebude znamenat, že budeme v blízké budoucnosti moci odložit roušky. Studie podle něj ukázaly, že bezpříznakový nakažený virus šíří dál i po očkování.

(ste)