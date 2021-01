Ilustrační FOTO - Pixabay

Madrid pod »padesátiletým« sněhem

Sněhová bouře Filomena ve Španělsku paralyzovala velkou část země a vyžádala si nejméně čtyři oběti.

Nejhorší byla situace v Madridu, kde napadlo v místech až 60 centimetrů sněhu. Španělská metropole zažila největší sněhovou nadílku za 50 let, ve městě nejezdila autobusová MHD, zastavilo se železniční spojení s Madridem, uzavřeno bylo mezinárodní letiště a na 1500 automobilů zůstalo kvůli sněhu zablokováno na silnicích a museli je vyprošťovat hasiči. Madridská radnice povolala na pomoc armádu.

Nejvyšší stupeň varování platil v celém madridském regionu a řadě dalších oblastí zejména v centru a na východě země. První obětí bouře Filomena se ve Španělsku stal v pátek bezdomovec, který zemřel na podchlazení. Další případ se odehrál v obci Zarzalejo nedaleko Madridu, kde byl čtyřiapadesátiletý muž nalezen mrtvý ve svém voze, s nímž uvízl na silnici kvůli sněhu. Manželský pár zemřel v jihošpanělské provincii Málaga ve voze, který strhl proud rozvodněné řeky. Další dvě osoby z auta se podařilo zachránit.

Velmi vážná byla situace v Madridu, jehož starosta José Luis Martínez Almeida v sobotu vyzval místní, aby nevycházeli z domů. »Zasněžená krajina je krásná, ale nebezpečná,« řekl starosta. Kromě zablokovaných silnic ve španělské metropoli hrozilo nebezpečí pádů stromů. Starosta také požádal ministerstvo obrany o pomoc.

Kvůli zablokovaným silnicím v Madridu porodila v sobotu jedna místní obyvatelka dítě ve svém voze. Čtyřiatřicetiletá žena čekala doma několik hodin na sanitku, když dlouho nejela, vydali se s manželem do porodnice vlastním vozem. Do nemocnice to ale nestihli a žena porodila holčičku v autě. Pak byly matka i holčička Clara, která vážila 3,2 kilogramu, převezeny do nemocnice.

Kromě hlavního města sněhová bouře nejhůře zasáhla sousední regiony Kastilii-La Mancha a Valencii. V regionu Valencie uvízly na silnicích také na čtyři stovky kamionů, jejich řidičům rozdával Červený kříž přikrývky. Sněžení a chladné počasí má ve Španělsku pokračovat. Teploty v Madridu by podle meteorologů v Madridu mohly zítra klesnout až na minus 11 stupňů Celsia.

(čtk)