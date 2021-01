Puige nevydají

Belgická justice definitivně rozhodla, že do Španělska nevydá katalánského exministra kultury Lluíse Puige, který ve své zemi čelí obvinění kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Puig se uchýlil do Belgie před třemi lety spolu s katalánským expremiérem Carlesem Puigdemontem a několika dalšími kolegy z regionální vlády. Belgický soud rozhodl o nevydání Puige ve čtvrtek s tím, že španělský nejvyšší soud není pro takovou žádost podle něj kompetentní. Belgická prokuratura měla možnost se proti tomuto verdiktu odvolat, ale oznámila, že to neudělá. Puig, který byl ministrem katalánské vlády jen tři měsíce, je ve Španělsku obviněn ze zneužití veřejných fondů použitých na uspořádání neústavního referenda.

Rozhodnutí belgické justice přivítal Carles Puigdemont. »(Nejvyšší soud) není kompetentní, aby nás pronásledoval, nás ani ostatní politické vězně,« uvedl na Twitteru Puigdemont s odkazem na sedm katalánských politiků a dvě političky, kteří jsou už několik let ve vězení. Předloni v říjnu je nejvyšší soud v Madridu odsoudil za vzpouru k trestům vězení od devíti do 13 let.

Na rozhodnutí belgické justice o vydání do Španělska stále čeká Puigdemont a exministr jeho regionální vlády Toni Comín. Jejich řízení belgické úřady pozastavily, dokud Evropský parlament (EP) nerozhodne o tom, zda je zbaví europoslanecké imunity. Oba byli totiž v roce 2019 zvoleni do EP. Ve čtvrtek by se měli obhajovat před parlamentním výborem, jehož rozhodnutí poté musí schválit europarlament v plénu.

(čtk)