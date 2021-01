AMLO s denními tiskovkami lepší než telenovely

Mexický levicový prezident od svého nástupu do úřadu každý všední den pořádá ranní tiskové konference, které se nyní co do počtu diváků vyrovnají i některým populárním telenovelám. Od 1. prosince 2018 jich Andrés Manuel López Obrador (AMLO) uspořádal přes 500, některé trvaly i tři hodiny, píše agentura AP.

Evidentně se chce vyrovnat Fidelu Castrovi s jeho hodinovými projevy… A zatímco hlava mexického státu o tiskovkách hovoří jako o platformě, kde poskytuje informace, které média ignorují či překrucují, ozývají se logicky z opačné strany politického tábora i hlasy, že pořad využívá k propagandě a útokům na své kritiky.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO). FOTO - Wikimedia commons

Oblíbený seriál

»Je to můj oblíbený seriál. Kterýkoli reportér může vystoupit a přímo zpovídat prezidenta. On přitom ukazuje svou lidskou tvář, bez scénáře,« míní překladatelka Ana Errastiová, která bydlí v mexické metropoli. Raúl Juárez si nenechá ujít ani jeden díl, byť už 30 let žije ve Spojených státech. Tiskové konference mexického prezidenta sleduje na internetu. Rád se prý denně dívá, jak se mexická levicová vláda vypořádává s dlouholetou korupcí. Právě boj s úplatkářstvím je jednou z priorit Lópeze Obradora. »S tímto mužem to (korupce) skončí,« věří Juárez.

Další jsou k ranním tiskovým vystoupením prezidenta kritičtější. Například novinář Jan-Albert Hootsen to komentuje takto: »Vláda se neuchyluje k přímé cenzuře, kterou se oháněly bývalé vlády, což je pozitivní,« podle něj jsou však škodlivé i verbální útoky, jelikož jsou pronášeny v zemi, kde i za dobu vlády Lópeze Obradora bylo zavražděno přes 20 žurnalistů. Alfredo Coutiňo z mezinárodní ratingové agentury Moody's pak upozorňuje, že prezidentovy tiskové konference »obsahují málo objektivních informací o velkých ekonomických otázkách«.

Byť se tiskových konferencí účastní někdy i další mexičtí činitelé, 67letá hlava státu při nich z televizních záběrů nemizí, píše AP. Podle ní také naprostou většinu času na dotazy novinářů odpovídá AMLO, jenž si během nich dopřeje akorát tak pauzu nutnou ke krátkému usrknutí ze sklenice s vodou.

La Maňanera

Prezidentská kancelář odhaduje, že tiskové konference nazvané pro časnou hodinu vysílání »La Maňanera« (výraz pro časné ráno či pro ranní ptáče) sleduje denně v průměru deset milionů diváků. Noviny Milenio v listopadu informovaly, že se počet zhlédnutí programu na facebookovém účtu prezidenta za poslední rok v porovnání s rokem 2019 dokonce ztrojnásobil. Denně tam pořad zhlédnou stovky tisíc lidí. Kromě toho prezidenta na severu YouTube sledují více než dva miliony diváků a další se na pořad dívají přes jiné platformy. Prezident tak má publikum velikostí srovnatelné s některými oblíbenými telenovelami, podotkla AP. I většina popových hvězd by mohla závidět…

AMLO na tiskové konferenci místo snídaně probírá různá témata, divákům už na nich ukázal i amulety, které ho podle něj chrání od zlého a před koronavirem. Někdy jeho hosté Mexičanům radí, kde si pořídit nejlevnější benzín. Jejich dlouhodobý dopad se teprve ukáže, nicméně řada Mexičanů si už podle ČTK nedokáže představit, že by se vrátila doba, kdy mezi obyvateli země a prezidentem panoval odstup a některé pravicové hlavy státu roky neodpověděly na předem neschválený novinářský dotaz…

(rj)