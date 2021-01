Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Armáda nakupuje neefektivně, vyzbrojování se prodražuje

Armáda nakupuje výzbroj neefektivně, vyzbrojování se tak proti plánům prodlužuje a prodražuje. V několika případech armáda porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřil peníze, které v letech 2017 až 2020 vydalo ministerstvo obrany na výzbroj české armády. Ministerstvo s nálezem NKÚ nesouhlasí.

Kontrola NKÚ se týkala smluv, které obrana uzavřela ve sledovaných letech na pořízení výzbroje a souvisejících náhradních dílů za více než 3,1 miliardy korun. Zhruba 3,4 milionu korun obrana podle kontrolorů použila neúčelně, protože k výzbroji koupila nevhodné příslušenství. Podle kontrolorů ministerstvo při nákupech výzbroje chybovalo například při její specifikaci, nezajistilo náhradní díly na celý životní cyklus výzbroje a místo uzavření rámcové smlouvy nakupovalo na etapy. »Muselo tak vypisovat nová zadávací řízení nebo je kvůli chybám opakovat,« uvedl NKÚ. Chyby podle něj nejen prodražily nákupy, ale také zvýšily administrativní zátěž ministerstva.

Obrana s tím, že se vyzbrojování armády prodlužuje a prodražuje, nesouhlasí. »Naopak modernizace v posledních letech pokračuje historicky nejvyšším tempem a dle plánů a potřeb Armády ČR,« reagoval na závěry NKÚ mluvčí ministerstva Jan Pejšek. K závěru, k jakému dospěl NKÚ, nelze podle něj dojít na základě kontroly jen vzorku zakázek. Připomněl, že jen v letech 2019 a 2020 byly v oblasti výzbroje a výstroje uzavřeny stovky smluv za 60 miliard korun. Pro obranu je podle Pejška zásadní, že NKÚ nezjistil porušení právních norem s trestní odpovědností nebo porušení rozpočtové kázně.

Rychlost na úkor hospodárnosti

Podle stínového ministra obrany za KSČM Alexandra Černého nejsou odhalení NKÚ nijak nová. Už v minulosti totiž sněmovní branný výbor, jehož je místopředsedou, tento problém mnohokrát řešil. Teď to ale podle něj dostává trochu jiný rozměr vzhledem k tomu, že pod vedením ministra Lubomíra Metnara (za ANO) došlo k podstatně zrychlenému procesu nákupu akvizic, což se projevuje v tom, že armáda utrácí mnohonásobně víc peněz než v minulosti. »To je na jednu stranu pozitivní, protože armáda byla opravdu zanedbaná, především za éry ministra Stropnického se stomiliardový propad armády ještě prohloubil. Je tedy dobře, že nakupují a obnovují armádu a že usilují o posílení její obranyschopnosti. Problém je v tom, že v tak velkém množství se pochopitelně mohou vyskytnout i případy nehospodárnosti,« řekl Černý našemu listu.

Stínový ministr obrany KSČM Alexandr Černý.

Nákupy bez výběrových řízení jsou podle něj stará nemoc. »Všichni víme, že by bylo dobře, kdyby na všechno byla výběrová řízení, na druhou stranu je ale pravda, že to trvá strašně dlouho a mnohdy se ty nákupy zhatí úplně, takže není to lehká situace,« dodal Černý. Vzhledem k tomu, že v současné době se armáda snaží utratit maximum peněz za každou cenu, se obává toho, že až budou podrobeny kontrole velké zakázky, které se v tomto období uskutečňují, nebo jsou nasmlouvané, tak se může zjistit ještě daleko větší nehospodárnost.

Bez deseti miliard se armáda s úsměvem obejde

Nicméně zjištěná neefektivita a nehospodárnost podle něj pouze dokládají, že přesun 10 miliard z rozpočtu armády do vládní rozpočtové rezervy, který prosadili komunisté, byl správný krok. »Navzdory zvýšeným nákupům se ministerstvu nedaří vyčerpat schválený rozpočet, kde vždy zůstává nevyčerpaných několik miliard. Navýšení rozpočtu představovalo fantastickou sumu, kterou by resort logicky nemohl proinvestovat, už jen z toho důvodu, že letos jsou z důvodu covidové situace mimořádně špatné podmínky pro uzavírání armádních obchodů. Je tedy velmi pravděpodobné, že jestli za normálních podmínek zůstává nedočerpáno několik miliard, tak letos by to bylo dramaticky víc. Deset miliard je minimální částka, bez které se armáda s úsměvem obejde,« řekl Černý.

To, že vláda se vrácením této částky do armádního rozpočtu odmítla zabývat, podle něj svědčí o tom, že si uvědomuje, že obrana nepotřebuje mít na svém účtu zmrazené miliardy, které nebude schopna využít. Dodal, že toto snížení nebude mít žádný vliv na příslušníky ozbrojených sil. »Mandatorní výdaje na vojáky budou povýšeny, úspora deseti miliard se týká pouze investic,« zdůraznil Černý.

(jad)