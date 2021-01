Ilustrační FOTO - Pixabay

S očkováním by měli pomoci i ambulantní specialisté

Sdružení ambulantních specialistů vyzvalo své členy, aby pomohli očkovat proti nemoci COVID-19. Zapojit se mohou v očkovacích centrech a později ve svých ordinacích. O víkendu pomoc podmínili tím, že budou také očkováni mezi prvními.

Očkovací strategie původně počítala s tím, že v prioritní skupině budou spolu s osmdesátníky a lidmi žijícími v domovech pro seniory jenom zdravotníci z covidových jednotek v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale přislíbil očkování všech zdravotníků zapojených do testování a očkování.

Do očkování by se měli podle sdružení zapojit specialisté, kteří mají imunitu, ať už po očkování, nebo po prodělání nemoci. »Nabídněte se pro jakkoli velký či malý úvazek pro práci ve velkokapacitních očkovacích centrech ve vašem kraji. Jakmile se nám podaří se zdravotními pojišťovnami dohodnout úhradu aplikace vakcín stejnou jako mají praktičtí lékaři, máte-li k tomu zázemí, zapojte se i do očkování u vás v ambulancích,« napsalo sdružení ve výzvě.

S tím, aby byli primárně očkování všichni zdravotníci, kteří se do očkování zapojí, souhlasí také stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Pokud se budou chtít ambulantní specialisté do očkování zapojit, pak je namístě, aby byli přednostně očkováni i oni,« řekla našemu listu. Vzhledem k nedostatku lékařů věří, že specialisté výzvu svého sdružení vyslyší.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Nejstarší musí být očkováni nejdříve

Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů BISOP uvedlo, že pokud ČR naočkuje milion nejstarších občanů, počet úmrtí na nemoc COVID-19 se sníží o 70 procent. Při naočkování druhého milionu nejstarších klesnou úmrtí o dalších 15 procent. S každými pěti lety věku navíc se téměř zdvojnásobí riziko, že člověk nákazu nepřežije, uvedlo centrum.

»Klíčem k úspěšnému očkování je tedy jeho organizační zvládnutí ve smyslu, aby ti nejstarší z nás byli naočkováni co nejdříve,« uvedlo centrum. Pravidlo o téměř exponenciálním růstu rizika úmrtí na COVID-19 se zvyšujícím se věkem nemocného platí podle něj prakticky pro všechny skupiny lidí nad 50 let. »Je tedy například nutné přistupovat i jinak k 65letým a 75letým. Ti starší totiž čelí přibližně čtyřikrát vyššímu riziku úmrtí,« doplnilo.

BISOP znovu zdůraznil, že registrace lidí nad 80 let k očkování on-line je hlavním nedostatkem navrhovaného očkovacího postupu. Zopakoval své doporučení, aby seniory o možnosti očkování proti koronaviru informovali praktičtí lékaři či poskytovatelé sociálních služeb. Písemně by seniory na očkování mohly zvát zdravotní pojišťovny, případně krajský úřad podle dat z registru obyvatel.

Způsob registrace seniorů považuje za hlavní nedostatek navrhovaného postupu také Marková. »Bez aktivního kontaktování seniorů je nerealistické proočkovat potřebný počet seniorů,« uvedla. Za důležité také považuje, aby k očkování došlo vždy po poradě s ošetřujícím lékařem. »Ne všechny vakcíny mohou být použity pro všechny obyvatele, někteří mají různá onemocnění, například vysoký krevní tlak nebo cukrovku, které mohou být pro očkování rizikové,« uvedla.

To všechno musí být podle ní zohledněno v připravované očkovací strategii. Návrh zatím počítá v první fázi na leden a únor s očkováním seniorů nad 80 let, seniorů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotníků, kteří se starají o pacienty s COVID-19. Ostatní zdravotníci a další rizikové skupiny mají následovat poté, co se tyto skupiny podaří proočkovat ze 70 procent. Důvodem rozdělení je zatím hlavně nedostatek vakcíny.

Využít volební infrastrukturu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že v menších městech a obcích by se mohly při očkování využít volební místnosti a další infrastruktura, která se využívá při volbách. »Vzhledem k tomu, jak jsme schopni zvládnout organizaci voleb, tak bychom mohli z pozice ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru přispět k proočkování obyvatel,« uvedl.

Pokud by se v rámci ČR zvládaly očkovat čtyři okresy denně, bylo by možné proočkovat všechny zájemce do léta. »Z mého pohledu je to velmi ambiciózní, ale na základě té infrastruktury, kterou už máme vybudovanou a vyzkoušenou, velmi efektivní řešení, jak populaci proočkovat,« řekl Hamáček.

Nárůst počtu případů nemoci COVID-19 v ČR v neděli klesl oproti předchozímu týdnu o třetinu na 4283 nakažených. Snížil se i podíl pozitivních případů na počtu provedených testů ze zhruba 41 procent na 35,2 procenta. V nemocnici s COVID-19 leželo v neděli 6622 pacientů, z toho 1071 bylo ve vážném stavu. Zemřelo 80 lidí.

(jad)