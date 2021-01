Co je pravda, pane ministře?

Zdravotnictví je nejvíc sledovaný resort. Lidé diskutují, kde je pravda. Jedna z TV stanic nám sdělila, že budou očkováni pouze zdravotníci, kteří jsou v přímém styku s COVID-19. Je to skutečně pravda? A co další personál nemocnic?

Dětem dnes nekoupíme pastelky. V Praze jsou ale o víkendu bleší trhy. Kam zmizela opatrnost a co na to ministerstvo zdravotnictví? Nemocnice hlásí nedostatek lékařů i dalších zdravotníků. To opravdu nikomu nepřijde nezodpovědné pořádat bleší trhy? K diskusi je i povolení návštěv v nemocnicích. Podle lékařů jde o riziko. Pro polní nemocnice chybí personál. Mnohému nebezpečí můžeme zabránit, některé segmenty ale neovlivníme. Lidé se stále častěji ptají, jak je to s vakcínou proti koronaviru. Je jí opravdu dostatek? Situace v krajích je složitá, proto je nutné odpovědět na otázky, které lidé řeší. Protesty proti omezením situaci spíše eskalují. V této době není možné stát proti sobě, virus si nevybírá a ohrožuje nás bez rozdílu všechny. Zvláště politická vzájemná osočování musí jít stranou. Teď jde o naše životy, ne o preference ve volebních průzkumech. Lidé ocení skutečnou práci, planých řečí už bylo dost.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny