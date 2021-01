Příběh o Svatoplukových prutech

Ten příběh všichni dobře známe. Je jeden z prvních, který se k nám v dětství dostával. Nejen od Aloise Jiráska a jeho Svatoplukových prutů. Byl o jednotě. A opravdu tam, kde byla narušena, tam vždycky všichni prohrávali. Zdánliví vítězové i jejich poražení. A bylo jedno, zda jde o národ, o nějaké společenství lidí, politické strany anebo »jenom« o kamarády u pivního stolu. Tak byla umožněna zločinná expanze hitlerovského Německa, tak se rozpadala souručenství chudých, namísto životodárného míru začalo po druhé světové válce harašení stále novými zbraněmi, na něž prostředky byly vzaty z »šuplíku« zdraví, vzdělání a sociální péče, a tak skončily i Beatles a ABBA. Jsme opět v takové době.

Koronavirus nebyl zatlačen. Je tady s námi. Zatím s ním prohráváme náš boj. Nemuseli bychom, kdyby jednota nás všech nebyla narušena partikulárními nebo sobeckými zájmy. A vůbec nerozhoduje, že většina se podřizuje přijatým nařízením. A vůbec nejde o to, zda ten či onen by navrhl zdánlivě rozumnější řešení. Jde o to, aby všichni zamířili stejnou cestou. To se však neděje. Jsou skupinky lidí, které nejsou ochotny se podřídit a pod tzv. svobodomyslnými hesly či tzv. ochrany demokracie a svobody narušují zájem celku. A tak dál údaje o nemocných a mrtvých se pohybují v červených číslech. O to horší je, že za těmi narušiteli stojí politické strany a různá seskupení, které jakékoli pochybení tisíckrát zveličí, aby se samy dostaly k moci a rozdělily si vládní a další prebendy. Pro tento cíl se některé strany, společenství, zájmové skupiny, seskupují a čekají na vhodný okamžik, kdy zaútočí zezadu, když do té doby se jen schovávaly »za bukem«.

Jsme v nebezpečné situaci. Každé narušení jednoty se projeví negativně. Ona pověst o Svatoplukových prutech měla racionální jádro. To bychom si měli uvědomit všichni, ať již patříme do kterékoli věkové kategorie, jsme členy kteréhokoli společenství či politické strany. Jen jednota umožní vítězství, nejednota bude stále prohlubovat problém a nikdo z nás přece nechce, aby vedla dokonce do záhuby, byť třeba jen jednoho člověka, jedné skupiny obyvatel nebo jednoho společenského seskupení.

Růžena DOMOVÁ