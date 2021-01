Ilustrační FOTO - Pixabay

Sjednocení komunisté se dostali do Mažilisu

Od našeho zvláštního zpravodaje

Parlamentní volby v Kazachstánu proběhly v neděli zcela demokraticky, bez jakýchkoli větších problémů. Po celé obrovské středoasijské zemi sice došlo k několika desítkám ojedinělých protestů, ale nebylo to nic, co by stálo za větší pozornost.

Sjednocení komunisté, kteří vloni vypustili z názvu právě slovo komunistická a do voleb šli jako Lidová strana Kazachstánu, získali podle prvních oficiálních výsledků 9,1 % hlasů a jako třetí a poslední strana z celkem pěti kandidujících subjektů prošli do Mažilisu, dolní komory kazachstánského parlamentu.

Na rozdíl od ČR je vstupní hranice potřebná pro parlamentní působnost sedm procent, takže vedle suverénní vládní Nazarbajevovy Národní demokratické strany Nur Otan, která dosáhla na 71 %, to nebyl nijak snadný úkol. Zvlášť ne právě po citlivé změně názvu, se kterou samozřejmě část komunistických představitelů nesouhlasila. Komunisté ale šli do voleb s požadavkem státem zabezpečené důstojné penze či hypotéky pro mladé rodiny pod 1 %!

Z deseti politických stran, z toho šesti se všemi nezbytnými náležitostmi (volby bojkotovala jen Celonárodní sociálně demokratická strana), usilovalo o hlasy bezmála 12 milionů voličů a o celkem 107 mandátů pět kandidátek. Nevolilo se přitom jen do Mažilisu, ale i do místních zastupitelských orgánů (maslichatů). Pozornost však byla směřována právě k dolní parlamentní komoře, kde druhé místo na pásce, respektive první mezi zbytkem startovního pole (nepočítáme-li Nazarbajevovo uskupení, které je nedostižitelně v úniku už od začátku své existence na sklonku minulého tisíciletí), brala Demokratická strana Kazachstánu Ak žol se ziskem 11 %. Důstojná volební účast se podle ústřední volební komise vyšplhala těsně nad 63 %.

Jako mezinárodní volební pozorovatelé jsme měli možnost vidět perfektně zorganizované volby, a to nejen z hlediska všech tradičních procedur, ale i co se týče jejich hygienického zabezpečení. Situace kolem pandemie COVID-19 pochopitelně trápí i Kazachstán, jakkoli k druhé vlně šíření tohoto onemocnění tu ještě nedošlo.

Před vstupem do volebních místností byly k dispozici stolky s rouškami, dezinfekcí i rukavicemi, namátkově se měřila teplota a striktně se dbalo na dodržování rozestupů (1,5 až dvoumetrových). Členové volebních komisí i pozorovatelé z řad občanské veřejnosti, kteří sedí u volebního aktu odděleně po celou dobu konání voleb, měli vyhrazeny plexisklem oddělené prostory, každý volič pak měl svou židličku při ověřování totožnosti a místo volební plenty chodil upravovat hlasovací lístky do oddělených boxů. Nošení roušek přes ústa a nos ve volebních místnostech byla neoddiskutovatelná samozřejmost.

Hygiena zaujala

Hygienická opatření zaujala nejen bezmála 400 zahraničních pozorovatelů z celé řady mezinárodních organizací (včetně OBSE či SNS) a bezpočtu masmédií desítek zemí světa, ale i prvního místopředsedu PS PČR a předsedu skupiny přátel Kazachstán-ČR v rámci stálé delegace meziparlamentní unie Vojtěcha Filipa, který si na vlastní tiskové konferenci v mediacentru všiml koncentrace politiky v zemi právě jen do několika málo stran, což chápe i jako potřebnou koncentraci politických linií, tak chybějící v České republice. Ocenil také přechod z prezidentského systému k parlamentnímu, který chápe jako vpravdě evropský krok zajišťující mimo jiné vyšší úroveň životů zdejších lidí. Filip se během svého pobytu v Nur-Sultanu sešel s předsedou Mažilisu, s několika ministry i vedoucími představiteli partnerské Lidové strany Kazachstánu. Jeho postřehy pro Haló noviny zveřejníme v chystané reportáži po návratu z Kazachstánu.

Roman JANOUCH, Nur-Sultan