Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokus o podvod za 1,9 miliardy

Krajský soud v Brně pokračoval v projednávání případu ojedinělého pokusu o podvod. Podle obžaloby se dvaačtyřicetiletý Rudolf Klíma spolu s neznámými pachateli pokusil z banky neoprávněně získat v přepočtu asi 1,9 miliardy korun. Klíma popírá, že by se něčeho takového dopustil. Soudce hlavní líčení odročil na neurčito, vyslýchat bude další svědky.

Podle obžaloby Klíma s dalšími dosud nezjištěnými lidmi vstoupil v červenci 2016 do bankovnictví Komerční banky a pokusil se převést nejprve asi 47 milionů eur (skoro 1,3 miliardy korun) a později přes 23 milionů eur (asi 635 milionů korun) na jiný bankovní účet. Podle žalobce k tomu neměl oprávnění a bance tak mohla vzniknout velká škoda. Transakce se nakonec neuskutečnily, banka je zastavila. Muž je obžalován z podvodu ve stadiu pokusu, z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Soud se zabýval mimo jiné finančním procesem, jakým by převod mohl být realizován. Ve věci šlo o investici do fotovoltaické elektrárny v Srbsku, Klíma se jako manažer takovými obchody zabýval. O elektrárnu měly zájem zahraniční společnosti, peníze od nich odešly z jejich banky do Komerční banky. Ta je měla následně převést do úschovy advokátní kanceláře. U transakcí ale pachatelé zadali místo účtu advokátní kanceláře dva jiné francouzské účty, přičemž podle obžaloby právě Klíma byl tím, kdo celou operaci zadával.

Klíma už dříve s obžalobou nesouhlasil, uvedl, že dostával jen náhledy k účtu a nemohl s ním manipulovat. »Poprvé v životě slyším, že bych mohl mým jménem zadat z vašeho účtu peníze opět na cizí účet. Pro mne je nová informace, že ty peníze měly jít jinam,« řekl Klíma.

Předseda senátu Petr Jirsa uvedl, že policie se zabývá obdobným případem ze stejného období, kdy se někdo pokusil zadat do obchodní transakce firmy jiné účty, a jeden z nich se shoduje s tím, na který chtěli pachatelé převést finance u tohoto případu. I s touto firmou Klíma údajně spolupracoval.

Hlavní líčení soud odročil na neurčito. V plánu je výslech dalších dvou svědků, státní zastupitelství by také mělo znovu zpracovat výpis z Klímova mobilního telefonu z tehdejší doby. Některé textové zprávy z něj totiž byly vymazány.

(cik)