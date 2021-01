Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Příprava investic na tuzemské železnici

Počátek nového roku přinesl řadu zpráv o přípravě důležitých investičních akcí v železniční infrastruktuře. V souhrnu uvádíme nejvýznamnější z nich.

Centrální komise ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti rychlodráhy z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Na základě studie se nyní bude odvíjet příprava této větve budoucí sítě rychlých spojení. Informovala o tom tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu.

Studie prokázala, že první úsek vedoucí z Prahy k Litoměřicím bude sloužit čistě pro osobní dopravu s maximální rychlostí až 320 km/hod. Úsek přes České středohoří a dále do Německa budou využívat i nákladní vlaky, díky tomu se uleví provozu v sevřeném údolí Labe. V tunelu pod Českým středohořím budou proto osobní vlaky jezdit rychlostmi do 250 km/hod. a v Krušnohorském tunelu 200 km/hod. V něm se počítá mimo vlaků s cestujícími i s provozem až 150 nákladních vlaků denně.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se trať spojí s nynějším koridorem, který vede podél Labe do Ústí a dále do Děčína a Drážďan. V Lovosicích vysokorychlostní dráha překoná řeku a povede do Litoměřic a dále tunelem po pravém břehu do Ústí, kde znovu překlene Labe. Nové centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží, na jeho podobu bude vypsaná architektonicko-urbanistická soutěž. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami, který vyústí už v Německu.

V rámci spolupráce s německým správcem drážní infrastruktury - společností DB Netz AG - na Krušnohorském tunelu byl již vybrán dodavatel projektového řízení, v současnosti se vyhodnocují nabídky dodavatelů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Tendr na 1. úsek VRT má vítěze

Správa železnic podepsala smlouvu na přípravu prvního úseku vysokorychlostní tratě z Běchovic do Poříčan. Vítězem tendru je sdružení Sudop Praha, Egis Rail a Mott MacDonald. Dokumentace má být hotová do poloviny příštího roku, informoval Jakub Ptačinský ze Sudop Praha.

Správa železnic za projekt podle dřívějších informací zaplatí kolem 185 milionů korun. Po vypracování dokumentace bude následovat projednávání a územní řízení. Výstavbu lze při hladkém průběhu přípravy očekávat v letech 2026 až 2028.

Úsek, který bude začínat ve stanici v pražských Běchovicích a skončí zapojením do traťových úseků Poříčany-Pečky a Sadská-Nymburk město, je součástí plánované rychlodráhy mezi Prahou a Brnem. Součástí smlouvy je kromě dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Pro Sudop Praha je zakázka prestižní, společnost proto spolupracuje se zahraničními partnery se zkušenostmi s přípravou rychlotratí, konkrétně francouzským Egis Rail a britským Mott McDonald. Podle generálního ředitele Sudop Praha Tomáše Slavíčka nepůjde přes účast světových partnerů o jednoduchou zakázku. Úskalím bude průchod územím Klánovického lesa, které je evropsky významnou lokalitou, nebo zúženým prostorem mezi dálnicí D11 a obcí Jirny. Technicky si projektanti budou muset poradit i s úpravami železniční stanice Praha-Běchovice.

Technickou zajímavostí bude částečná čtyřkolejnost tratě. Dvě koleje pro trať Běchovice-Poříčany povedou souběžně s dvojicí vnitřních kolejí pro budoucí spojení ve směru Praha-Zahradní město-Brno. Tato čtyřkolejná trať bude sloužit nejen pro vysokorychlostní vlaky, ale i pro národní spoje, například Praha-Pardubice nebo Praha-Hradec Králové.

Nově bude zřízen přestupní terminál Praha-východ, který umožní přestup mezi vysokorychlostními vlaky i cesty do Prahy. Uzel bude vybaven přestupy na dálkovou i místní autobusovou dopravu, záchytným parkovištěm a silničním napojením na dálnici D11. Napojení na dálnici bude ze západu přes exit 8 a z východu novým exitem 11.

Čtyřkolejná vysokorychlostní trať se jižně od Bříství rozdělí na Brno a Hradec Králové. Pro směr Brno bude vybudován pouze takzvaný rozplet, na něj bude navazovat další stavba ve směru na Brno. Trať na Hradec Králové bude pokračovat k Poříčanům, kde se propojí s koridorem Praha-Kolín.

Zárodek vysokorychlostní tratě do Hradce Králové bude ukončen jižně od Třebestovic a bude ho využito k druhému propojení na trať Sadská-Nymburk, jež bude rozšířena na dvě koleje a zmodernizována. Úsek tak převezme dálkovou dopravu do Prahy od Kolína i od Hradce Králové přes Nymburk a odlehčí dosavadním tratím, které bude možné lépe využít pro příměstskou dopravu.

Výstavba vysokorychlostních tratí má výrazně zvýšit kapacity železniční sítě a zrychlit spojení na vytížených tratích. V České republice se o ní hovoří už od 90. let minulého století, přípravy však začaly až v posledních letech.

Podoba terminálu je již známa

Co se týče nového vysokorychlostního terminálu Praha východ, Správa železnic již vybrala vítězný architektonický návrh. Vítězem soutěže se stal návrh autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Jde o první architektonickou a urbanistickou soutěž na terminál rychlodráhy v České republice. Oznámila to Správa železnic.

Do soutěže na terminál vysokorychlostní železnice v ČR přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Uchazeči navrhovali přesné umístění a vnější i vnitřní podobu nového terminálu rychlotratě na hranicích Prahy. Součástí mělo být i 3000 parkovacích míst a napojení na regionální autobusovou dopravu. Návrhy hodnotila porota složená ze šesti nezávislých architektů, dvou zástupců Správy železnic a zástupce Nehvizd, v jejichž těsné blízkosti se nové nádraží vybuduje.

Připravovaný terminál, zatím s pracovním názvem Praha východ, bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní částí Středočeského kraje a okolí Prahy. Stanice by jim měla umožnit využívání vysokorychlostní železnice bez nutnosti cestovat do centra metropole. Na terminálu bude fungovat pravidelná železniční doprava do centra Prahy, kam by cesta měla trvat asi 15 minut, a také do Brna, Ostravy, Drážďan, Vídně a dalších měst.

Správa si od vybudování terminálu slibuje také impuls k rozvoji okolního území. Další rozvoj lokalit v jeho sousedství však bude mít plně na starosti místní samospráva.

Dvě miliardy na přejezdy

Správa železnic také letos plánuje zabezpečit zhruba 200 železničních přejezdů za skoro dvě miliardy korun. Zrušeno by mělo být 11 přejezdů. Investice do přejezdů by tak měly vzrůst z loňských 1,5 miliardy korun, za něž bylo zrekonstruováno 155 přejezdů.

Loni se na přejezdech stalo 143 střetů, které si vyžádaly 39 obětí. Na českých železnicích je 7789 železničních přejezdů. Výstražnými světly nebo závorami je v současnosti vybaveno zhruba 4300 z nich, na zbylých jsou výstražné kříže.

»Každoroční navyšování přidělených investičních prostředků se pozitivně projevuje také na stále vyšší částce, která je určena na potřebné úpravy přejezdů. Díky tomu zvyšujeme bezpečnost jak železničního, tak i silničního provozu. V tomto trendu hodláme pokračovat i v následujících letech,« řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Loňské modernizace přejezdů spočívaly především ve zvýšení zabezpečení 95 míst, nejčastěji tu byly doplněny závory. Na dalších 60 byly instalovány nové technologie nebo byl upraven povrch přejezdů.

Letos by podle plánů Správy železnic mělo dalších 40 přejezdů získat ke stávající světelné signalizaci závory, ty se navíc budou instalovat i na dalších 30 místech dosud vybavených pouze výstražnými kříži. Na osmi kříženích přibydou kamerové systémy, které by měly plnit především preventivní funkci. Zrušeno pak bude 11 železničních přejezdů. Další přejezdy budou vybaveny také novými technologiemi. Správa vybírá přejezdy k rekonstrukci po vyhodnocení jejich rizikovosti.

Stát v následujících letech plánuje další zabezpečení železnic. Jde například o vybavování tratí zabezpečovacími systémy a úpravu legislativy. Pozornost na bezpečnost železnic se upřela zejména po loňských červencových tragických nehodách. Například při srážce vlaků u Českého Brodu zemřel strojvedoucí osobního vlaku a přes 30 lidí bylo zraněno, z toho čtyři vážně.

(ici)