Příliš mnoho slibů

Člověk se nestačí divit. Noste roušky a dodržujte rozestupy, omezte počet lidí při setkání. Nedělní demonstrace v Praze nesplňovala ani jeden z bodů omezení. Překvapující je vyjádření ministra Hamáčka: prý by byl zásah ohrožující. Opravdu?

Možné šíření nemoci COVID-19 už nehrozí? Další je nápad ministra Havlíčka, očkovaní budou moci do restaurací, muzeí, za kulturou. Ti, kteří nepřijdou s vakcinací na řadu hned, mají bohužel smůlu. Takže diskriminace v domácí podobě? Premiér má jednat s Izraelem o návodu na efektivní vakcinaci, ptát by se měl i na akceptování přísné karantény, kterou Izrael dodržuje. Ano, opatření deklarovaná vládou jsou tvrdá, ale pramálo kontrolovaná, viz bleší trhy a demonstrace.

Lékaři, sestry i dobrovolníci pracují z posledních sil. Pomozme jim dodržováním pravidel, nikdo z nás nechce mít strach o život svůj, rodiny a známých. Benevolentnost v případě pandemie není namístě. Vakcína od Moderny přijde údajně v menším množství. Polním nemocnicím v případě využití bude chybět personál. Neriskujme, život máme jen jeden a lékaři varují, že vrchol epidemie ještě nenastal.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké Sněmovny