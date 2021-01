Nechcípl PES, ale zdravý rozum a zodpovědnost

Česká republika má zřejmě před sebou nejhorší týdny pandemie. Roste počet nakažených a tím i těch, kteří potřebují nemocniční péči, včetně té intenzivní. Zdravotníci jsou na pokraji sil a řada nemocnic již nemá volnou kapacitu, i když ruší tzv. zbytnou péči. Chebská nemocnice o víkendu začala pacienty posílat do jiných zařízení, byla zrušena jednotka intenzivní péče chirurgie a její personál se připojil ke covidové péči. Nyní bylo uzavřeno i porodnické oddělení. Porody a akutní gynekologické výkony budou směrovány do Karlových Varů, ale i zde aktuálně chybí desítky lékařů a sester. Lehčí případy převáží do nemocnic v Mariánských Lázních. Vedení kraje jedná s ministerstvem zdravotnictví ohledně možnosti posílení intenzivní péče od Armády ČR. Potřebná je i dohoda o pomoci s příhraničními německými zařízeními. Obdobná situace jako v Karlovarském kraji je i v dalších regionech. Na druhé straně hory o víkendu praskaly ve švech a ne všichni návštěvníci dodržovali aspoň základní nezbytná hygienická opatření.

Na Staroměstském náměstí se zase sešly tisíce lidí na shromáždění odpůrců vládních epidemiologických nařízení. Bez roušek a rozestupů »svobodně« vyjadřovali svůj názor. Někteří si ale ostudně připnuli žlutou Davidovu hvězdu. Nejen, že se ukázali jako naprosto bezohlední sobci ke zdravotníkům, dobrovolníkům a všem lidem bojujícím v první linii, ale vyjádřili i absolutní neznalost historie svým skandálním srovnáním současné situace s hrůzami nacismu. A co dělala policie? Ta si libovala, jak pokojně demonstrace proběhla. Je neuvěřitelné, že na nedodržování vyhlášených restrikcí třeba v restauraci si nekompromisně došlápne, ale masové porušování zákazů je v pořádku.

Nechcípl PES, ale zdravý rozum a slušnost. Důvěra ve schopnost odpovědných vypořádat se co nejrychleji s následky koronavirové pandemie opět poklesla. Kolik bude ještě třeba obětí na lidských životech, aby se vláda i občané chovali skutečně zodpovědně?

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM