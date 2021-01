To špatně znají Zemana

To tady ještě nebylo. Za celou historii Československa a ani v havlovsko-klausovské polistopadové České republice. Všechno je ovšem prvně. Tentokrát jde o to, že předseda jedné politické strany tři čtvrtě roku před volbami, aniž by věděl, jak ty vzdálené volby vůbec dopadnou, avizoval, že se rozhodl jít za prezidentem a zeptat se ho, kohože pověří sestavením vlády. To tady opravdu ještě nebylo.

Avizovaný záměr předsedy Pirátů Ivana Bartoše přerostl hranice normálnosti. Dokonce v době koronaviru, kdy všichni by měli mít jiné starosti, než je pirátská touha vládnout. Přitom to zaznělo od strany, která za nic nezodpovídá a jen jako pověstné zvířátko mungo – pamatujete jistě z krizových šedesátých let – z dálky útočí, kouše a pak se zase schová, aby stálým obtěžováním udolala mnohem silnějšího protivníka. Nezbývá, než se zeptat: Jak vlastně Bartošův záměr hodnotit? Jako pouhopouhý dotaz, který má právě jeho zviditelnit? Nebo dotaz, po němž musí logicky následovat ultimátum? Nebo jde o ultimátum samo? Je od věci za oním dotazem slyšet: Když nebudete jmenovat mne, pak začne boj? Máme se tedy »těšit« na český impeachment, když se Miloš Zeman nebude chtít podřídit?

Odvaha vůdci Pirátů nechybí. Touha po moci je však ohromná. On, který před několika lety byl pouhé nic a pomoc hledal u kohokoli, touží být nejmocnějším mužem ve státě. Že volby jsou až za tři čtvrtě roku? Nevadí. Teď ještě ostatně není doba na převzetí vlády. Koronavirus by mohl s ambicemi hodně zamotat. Do té doby mungovským způsobem však ze skrytu nulové odpovědnosti za životy a zdraví našich občanů se bude kousat a trhat. A kdyby i jeho Piráti nevyhráli, pak vítěze lze jednoduše zbavit moci, jak ukázala jednání po krajských volbách. Problémem je však prezident. Ten může záměru přece jen zabránit. A tak předseda Pirátů oznámil své rozhodnutí jít k prezidentovi a vyvinout na něj tlak. Vyslovit své ultimátum. To přece piráti nejen v Karibiku dělávali. Ti varovaní povětšinou dostali strach a podřídili se. Zbytek musel jít po pirátsku či mafiánsku z cesty. Jenže je jiná doba, než byla ve třicátých letech, kdy jistá strana chtěla zemi na deset let. Dostala ji, ale skončilo to jejím rozvratem. Byla to pro všechny však příliš drahá zkušenost.

A pirátské ultimátum pro prezidenta? To zřejmě špatně znají Zemana.

Jaroslav KOJZAR