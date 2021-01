Já chci!

Malé děti se rodí s tím, že potřebují péči. Mají základní pudy, které vymáhají brečením. Rodí se s tím, že chtějí a čekají, že to někdo zařídí. Teprve s věkem se učí, že když něco chtějí, musejí se o to zasloužit, postarat. Chceš jíst? Pomoz mamince prostřít. Chceš ven? Oblékni se sám. Chceš v životě něčeho dosáhnout? Uč se. Chceš si něco koupit? Vydělej si.

Základní impuls »Já chci« nám samozřejmě zůstane celý život. Problém je, když s postupujícím věkem a zkušenostmi se k tomuto impulsu nepřiřadí i zodpovědný přístup. Respektive osobní snaha se o splnění svého »Já chci« nějak postarat.

Je mnoho těch, co něco chtějí. Někteří něco chtějí a snaží se. Jiní něco chtějí, ale nevědí jak na to, a se snažením dělají chyby. A pak je spousta těch, co něco chtějí, ale jen stojí a křičí »Já chci« nebo »My chceme!«, ale konkrétně nedělají nic. Někdy protože nevědí jak, mnohdy jen proto, že je to prostě pohodlnější. Však jich bylo v neděli plno.

Je důležité v životě něco chtít, protože to »Já chci« nás posouvá kupředu. Jenže nás neposouvá to samotné »Já chci«, ale to, co pro splnění našich cílů skutečně uděláme, podstoupíme, jak se vzděláme, nebo jak zariskujeme. Anebo také to, když podpoříme někoho, kdo dokáže splnění našich cílů zajistit. Když si najdeme někoho, kdo ví, jak naše já chci zařídit. V pandemii jsou od toho odborníci (ale těch se skutečným přehledem bez závazků a selským rozumem, abys pohledal, to uznávám). A o tom je i možnost voleb v demokratickém světě.

Sleduji například od počátku Landův Blanický manifest (ano, jsem fanynka jeho novější hudební tvorby), ale vedle základních upozornění a myšlenek ve stylu »tohle se nám nezdá a my chceme« mi v tom jeho snažení chybí základní věc – co konkrétně chtějí změnit a hlavně jak! Bez cesty není cíle. A bez cíle není cesty. Oni mají nějaké myšlenky už téměř rok v běhu, ale nemají konkrétní cíl a hlavně v rámci zachování svobody, ale zároveň nepopírání nemoci a slibovaného zodpovědného přístupu dosud nemají cestu. Jak chtějí zachovat svobodu a přitom i nešíření nemoci? Jak si představují tu svou zodpovědnost v praxi? Stohlavým stádem bez roušek, rozestupů, desinfekce?

Jeho zastánci mě na Facebooku zepsuli, že jsem ovce, prorouškovská ovce. Kdo je ale větší ovce, pokud se nechají strhnout nadšením, a jdou za pasáčkem bez cíle? Cílem většiny je zdraví. Jejich »já chci« mi více než rozumné argumentování připomíná vztekání se rozmazleného dítěte.

Helena KOČOVÁ