Jak to bude s maturitami?

Letošní maturanti by vzhledem k výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Následuje zrušení didaktických testů, na třetím místě skončil sloh. Vyplývá to z ankety, kterou ministr školství Robert Plaga (za ANO) udělal na Instagramu. Zástupci škol nepovažují úpravu teoretické části maturit za nutnou.

O konečné podobě letošních maturit ministr rozhodne koncem ledna. »Finální rozhodnutí o podobě maturit padne do konce pololetí, tedy v týdnu od 25. ledna, kdy už by také měla být aktualizovaná epidemiologická situace a vakcinační strategie, což avizoval ministr zdravotnictví (Jan) Blatný (za ANO),« uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní musí reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak původně předpokládal. »Stejně jako na podzim povedeme debatu s odbornou veřejností na téma maturit 2021,« řekla. Jedním z podkladů k diskusi podle ní budou i názory maturantů z instagramového účtu ministra.

Upravovat teoretickou část letošních maturit kvůli epidemii by podle zástupců škol nemělo být nutné. Studenti se podle nich mohou na ústní zkoušky, testy i slohy připravit i při výuce na dálku. Jako větší problém vidí odbornou část maturit ve středních odborných školách. Shodli se na tom předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. Ministerstvo by podle nich mělo zajistit, aby se mohla aspoň praktická výuka co nejdříve obnovit.

Podobný názor zastává také bývalá poslankyně a odbornice KSČM na oblast školství Marta Semelová. »Vůbec nechápu, proč ministr školství takovou anketu mezi studenty spustil. K čemu má sloužit? Jeho způsob komunikace je opravdu zvláštní. Učitele, ředitele, ale i školské odbory každou chvíli postaví před hotovou věc, když rozhoduje podle svého od zeleného stolu, aniž by se ptal lidí v terénu, a teď si hraje na jakéhosi rádoby demokrata,« reagovala pro náš list. Ministr podle ní nechal studenty v anketě vypovídat v domnění, že to budou oni, kdo rozhodnou, jak zakončí studium. To, že mnozí by si maturitu rádi ulehčili a někteří by ji nejraději zrušili úplně, považuje Semelová za logické. Stejně jako další odborníci ani ona nevidí problém v teorii, ale spíše v odborné praxi. »Přes komplikace, které s sebou distanční výuka nese, je možné se teoretické předměty naučit, s odbornou praxí je to mnohem složitější. Tady by měl ministr školství navrhnout smysluplné opatření tak, aby maturanti mohli odbornou praxi absolvovat,« míní exposlankyně.

Plagův špatný nápad

Plaga studenty minulý týden vyzval, aby mu napsali, zda by si chtěli maturity ulehčit o státní testy, sloh nebo školní ústní zkoušky. Komentářů se podle něj sešlo zhruba 7200. Nejvíc se jich vyslovilo pro zrušení ústní zkoušky, jsou podle něj ale i důvody, které hovoří proti tomu, a to hlavně kvůli odborným předmětům.

Druhým nejčastějším požadavkem studentů bylo podle ministra zrušení didaktických testů, na třetím místě skončil sloh. Menšinově se podle Plagy objevily i názory na zrušení celé zkoušky nebo jejího zachování beze změn. Zvážení všech dopadů a rozhodnutí tak nebude podle ministra jednoduché.

»Co se týče gymnázií, tak já bych žádné úpravy nedělala, protože si myslím, že (maturanti) mají dostatek času na to se učit, a na gymnáziích si myslím, že by to zvládnout měli,« řekla ČTK Renata Schejbalová. Podle ní se příprava na teoretické předměty dá zvládnout i při výuce na dálku. Podobně se vyjádřila i Petra Mazancová. »Já si myslím, že jakkoli jsou letošní maturanti v distančním vzdělávání delší dobu, než byli ti loňští, tak zas na druhou stranu se kvalita distančního vzdělávání zejména v jejich případě dost výrazně posunula,« uvedla. Se Zajíčkem se shodly na tom, že problém vidí v pozastavené praktické přípravě na středních odborných školách. Podle Mazancové by vláda měla odborné vzdělávání podpořit obnovením prezenční praktické výuky, i když by třeba teoretická výuka pokračovala distančně. Za vhodné by považovala i to, aby ministerstvo vydalo nařízení, že se mají maturanti v druhém pololetí věnovat jen předmětům, ze kterých maturují.

Podle Zajíčka se nyní ještě nedají žádné změny ve zkouškách předjímat. Pro rozhodování o nich označil za zásadní další vývoj epidemie a to, zda se aspoň praktická výuka bude moci začátkem února obnovit. »Pokud k tomu dojde, tak si myslím, že žádné zásadní změny v maturitách nutné nebudou, nicméně pokud by k tomu dojít nemohlo, tak asi bude na místě začít uvažovat nad tím, co s celou maturitou udělat,« řekl.

Mazancová se podobně jako Semelová pozastavila nad tím, proč ministr podobnou anketu organizuje. Zjišťování názorů studentů na Instagramu nepovažuje za dobrý nápad. Mnoho studentů podle ní vnímalo anketu tak, že se ministr podle výsledku ankety zařídí, což tak podle ní asi úplně nebude.

Nenaplněné sliby ministra Plagy

Semelová podotkla, že ministr Plaga by se měl namísto pofiderních průzkumů zaměřit na to, aby vzdělání bylo přístupné a co nejkvalitnější. »Jeho návrhy a rozhodnutí však vypovídají o opaku. Novela školského zákona z jeho dílny schválená v loňském roce už maturitu totiž zjednodušila,« uvedla. Stát organizuje už pouze testy, vše ostatní je na školách (slohy, ústní zkoušky z jazyků). Testy se navíc nebudou známkovat, ale pouze hodnotit procenty s doplněním, zda student uspěl či neuspěl. Oprávněná je podle ní také kritika ministrova dalšího nápadu, aby mohli učit i lidé bez patřičného pedagogického vzdělání. »K tomu jeho podvod na učitelích, když namísto letošního slibovaného nárůstu platů o 9 %, je zvýšil pouze o 4 % a 5 % nechal v nadtarifních složkách, o jejichž přidělení rozhoduje ředitel. Ze zkušenosti víme, že mnozí kantoři z nich nevidí ani korunu. Není tak divu, že na mnoha školách je stále větší rozladění z nesystémových a nepředvídatelných kroků a nenaplněných slibů ministra Plagy,« konstatovala Semelová.

Ministerstvo původně na konci listopadu informovalo o tom, že změny v maturitní zkoušce nepředpokládá. Počítalo s tím, že v případě nepříznivého vývoje epidemie na jaře by se mohl změnit nanejvýš termín maturit. Žáci se v prosinci vrátili z distančního vzdělávání do lavic, po novém roce ale kvůli zhoršení epidemie opět přešli na výuku na dálku. Maturanti by se podle ministra zdravotnictví Blatného mohli k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie umožní.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

