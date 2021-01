Ilustrační FOTO - Pixabay

Dojdou jehly a stříkačky?

Vakcínu proti koronaviru dodává zatím stát bez potřebného zdravotnického materiálu, tedy například jehel a stříkaček. Nemocnice je musí brát ze svých zásob. Upozorňují ale, že jich nebudou mít dostatek. Situaci proto řeší Správa státních hmotných rezerv (SSHR).

Minulý týden oslovilo ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) Sdružení praktických lékařů. »Je nutné zajistit distribuci jehel a stříkaček potřebných k aplikaci vakcíny. Tento materiál není aktuálně k sehnání na volném trhu,« uvedlo v připomínkách k vládní očkovací strategii. Blatný ale už dříve řekl, že na leden a únor je očkovacích pomůcek v ČR dostatek.

Podle dokumentu, který loni 7. prosince projednala vláda, bude ČR potřebovat zhruba 12 milionů jehel a stříkaček. Ministerstvo zdravotnictví ale k minulému čtvrtku evidovalo u 16 podřízených nemocnic a zdravotnických zařízení 369 075 stříkaček a 282 420 jehel pro aplikaci vakcíny a kromě toho ještě 679 325 stříkaček a 317 880 jehel pro ředění.

Situaci nyní řeší SSHR, kterou vláda 14. prosince zaúkolovala, aby nakoupila šest milionů injekčních stříkaček a šest milionů jehel, dále 800 tisíc injekčních stříkaček a jehel pro ředění a 160 000 kusů rozpouštědla. Správa proto za 8,7 milionu korun nakoupila jehly od slovenské společnosti Chirana T. Injecta. Podepsala také smlouvu na 800 000 jehel a stříkaček pro ředění od prostějovské firmy Perfect Distribution, a to spolu s dodávkou čtyř milionů jehel k aplikaci očkování. Zbylé dva miliony jehel přislíbila dodat původně německá společnost B. Braun Medical. Ve společném celoevropském tendru pak ČR požaduje osm milionů stříkaček s pevnou jehlou, 12 milionů stříkaček a 12 milionů jehel. Irozhlas uvedl, že se ČR k tendru připojila až v prosinci, komise to přitom členským zemím nabízela už v říjnu. Blatný minulý týden řekl, že by dodávka materiálu z Číny mohla trvat až dva měsíce. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ministerstvu zdravotnictví nabídl, že pomůže s rychlejší dopravou pomůcek z Číny. »Otázku přepravy řeší ministerstvo přímo s výrobcem,« reagovala na to mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministerstvo podle ní už udělalo konkrétní objednávku u vítězné čínské společnosti a v těchto dnech objednává dalších 12 milionů jehel od bulharského výrobce.

Vládní očkovací strategie na možnost nedostatku očkovacích pomůcek upozorňuje. »Vzhledem k předpokladu celosvětového navýšení spotřeby tohoto materiálu však může hrozit, že na trhu nebude především v průběhu jara k dispozici dostatek tohoto zboží,« píše se v ní.

(ste)