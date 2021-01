Ilustrační FOTO - Pixabay

Írán i MAAE chtějí revizi jaderné dohody

Írán bude v případě nových jednání o svém jaderném programu požadovat odstranění pasáže týkající se možnosti obnovy sankcí proti němu, jak je to v dohodě z roku 2015.

S odvoláním na poradce duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího o tom informovala agentura Reuters. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell označil nedávné oznámení Íránu o obnově obohacování uranu na 20 % za závažné a znepokojivé.

Teherán minulý týden sdělil, že v závodě Fordo byly zprovozněny odstředivky, v nichž se uran obohacuje na 20 %. Dohoda, kterou Írán podepsal se šesti státy v roce 2015, mu dovoluje obohacovat jenom na 3,67 %. Írán to začal porušovat, když USA od dohody v roce 2018 odstoupily a obnovily protiíránské sankce. Vysoce obohacený uran je nezbytný při výrobě jaderných zbraní.

Írán se podpisem zavázal k omezení svých jaderných aktivit výměnou za zrušení mezinárodních sankcí. Dokument ale obsahuje pasáž, která počítá s obnovou těchto sankcí, pokud Írán ujednání nebude dodržovat.

»V případě, že budou obnovena vyjednávání, se musí od tohoto mechanismu upustit, protože je to neracionální princip,« řekl Chameneího poradce a bývalý ministr zahraničí Alí Akbar Velájatí. »Duchovní vůdce s tímto mechanismem nesouhlasil od počátku a do dohody byl zařazen proti jeho vůli,« dodal.

Americká administrativa končícího prezidenta Donalda Trumpa chtěla sankcemi Írán přinutit vyjednat novou a podle Washingtonu účinnější dohodu. Teherán se k jednacímu stolu vrátit odmítal.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která je pověřena dohledem nad íránskými jadernými provozy, požaduje co nejrychlejší revizi dohody. Evropští signatáři se po odstoupení USA snažili dohodu udržet v platnosti, ale nedokázali Íránu zajistit náhradu za ztráty působené americkými sankcemi.

Očekává se, že zvolený americký prezident Joe Biden by mohl odstoupení USA od dohody změnit. Reuters napsal, že Borrell a evropské země by to uvítali. K obohacování na 20 % Borrell řekl, že tím Írán poškozuje současný diplomatický proces. »Vyzýváme Írán, aby se vyhnul dalšímu vyhrocování a bez otálení své rozhodnutí (o obohacování) změnil,« řekl.

