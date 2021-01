Židovské otázky vlasovce Novotného

Připomeňme si demonstraci, která se konala minulý týden 8. ledna a při které si někteří demonstranti připnuli šesticípou hvězdu na žlutém podkladě, která byla téměř totožná s židovskou hvězdou Davidovou.

Samotní demonstranti protestovali proti vládním opatřením, koronaviru a současnému očkování, a také vyjádřili sympatie americkému konzervativnímu republikánovi, prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Ten listopadové volby podle nich prohrál jen proto, že byly zfalšované. Dále zpochybňovali sebevraždu jiného prezidenta, kterým byl bývalý policejní prezident, vazebně stíhaný generál Lučanský.

Média se opřela především do použití žluté hvězdy a nezapomněla na pravomocně odsouzeného řeporyjského starostu Novotného. Ten nešetřil urážkami a napsal: »Bože, to jsou debilové… Je fuk, proč/co ,ušlechtilého‘ je vede k domněnce, že je to namístě… Prostě zleva nahoře jdu, jo? Krypl, krypl, ubožačka, ubožačka…!«

Poněkud mírněji a ne příliš důrazně to okomentoval Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze: »Srovnávat, byť nepřímo, genocidní perzekuci židů s restriktivními opatřeními, která provázejí současnou pandemii, je fakticky zcela nesmyslné, a také to trivializuje holocaust jako historický fakt.«

Ať se na mě ani jeden z nich nezlobí, i když u toho prvního je mi to fuk, ale zde reagují na věc velmi citlivou a neetickou tím, že vyslovují odsudek. Proč ale židovská obec razantně neodsuzuje zcela jasné procesy fašizace Evropy? Proč se židovská obec, až na jednotlivce, neozve, když například se zakazují komunistické symboly na Slovensku? Takhle přece začínaly represe v nacistickém Německu. Bude židovská obec razantně vystupovat až ve chvíli, kdy dopadnou pogromy jen na ně, nebo má společenskou povinnost odsoudit tuto fašizaci v obecně nadnárodní i národní rovině?

A co se týká starosty a vlasovce Novotného, který je prý pravděpodobně »diagnostikovaný idiot«, ale podle mne je to pouhá cynická, nevypočitatelně vypočítavá, amorální osoba. Tak tento vlasovec na jednu stranu kvičí za zneužití symbolu židovské hvězdy, ale na druhou stranu pokrytecky nemá problém vystavět pamětní desku vlasovcům na politickou objednávku těm, kteří vyvražďovali nejen židy, čímž se podíleli na holocaustu rovnocenným způsobem. Naštěstí si lidé nenechají podsunout kult zrádcovství a udělají si o židovských otázkách vlasovce Novotného obrázek sami.

Roman BLAŠKO