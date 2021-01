Materiálu pro očkování je dostatek, chybovaly kraje

Česká republika má zásoby injekcí pro aplikaci očkování na 65 dní. Existují však disproporce v zásobách jednotlivých krajů. Po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to novinářům řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD).

Stát podle Hamáčka loni objednal zásoby materiálu nutného k očkování v objemu poloviny předpokládané spotřeby. První dodávky by měly dorazit na přelomu ledna a února. »Než naskočí rezervy státu, aktuálně v celé ČR je 689 tisíc injekčních stříkaček pro aplikaci a 793 tisíc jehel,« uvedl. Stříkaček pro ředění je téměř 1,4 milionu, jehel pro ředění 680 tisíc a rozpouštědel je k dispozici osm milionů balení, doplnil.

Analýza ministerstva průmyslu, kterou si ÚKŠ zadal, odhalila disproporce v zásobách jednotlivých krajů. Pokud v některém regionu bude nedostatek materiálu, měl by se podle Hamáčka obrátit na ministerstvo zdravotnictví a získá zápůjčku z některé fakultní nemocnice.

Řešit se to bude například v Olomouckém kraji, který má podle Hamáčka zásobu injekčních stříkaček na šest dní, v případě Moravskoslezského či Plzeňského kraje jsou to čtyři dny. »To jsou případy, kde to budeme muset velmi rychle vyřešit zápůjčkou z fakultních nemocnic,« uvedl. Logistiku a přepravu zajistí ministerstvo zdravotnictví.

Člen ÚKŠ, místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) zdůraznil, že nedostatek materiálu v některých krajích není chyba státu, ale samotných krajů, které se měly dostatečně předzásobit. »To, že to teď vyžadují po státu, je sice hezká věc, ale primárně si za to mohou samy,« řekl našemu listu. Dokládá to podle něj i fakt, že většina krajů má dostatečné zásoby, s problémy se potýkají pouze tři. »Není to způsobeno tím, že by tyto kraje byly na nějakém indexu a nedostaly materiál z centrálních skladů, svědčí to o absolutním selhání člověka, který na zmíněných krajích za tyto nákupy odpovídá,« dodal Ondráček.

Přes nerovnoměrné lokální rozložení ale podle Hamáčka v ČR jako celku zásoby na nejbližší týdny a měsíce jsou. »U injekčních stříkaček pro aplikace je to zásoba na 65 dní vzhledem k předpokládané spotřebě,« řekl ministr vnitra.

Standardně nakupují poskytovatelé

Materiál pro očkování proti COVID-19 si podle strategie očkování měly především zajistit nemocnice. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové je standardní, že materiál si nakupují očkující subjekty samy. »Spotřební materiál určený k provedení očkování si nakupují standardně poskytovatelé, kteří provádějí očkování, a to z běžné distribuce. Stát připravuje rezervy pro případ, že by byl na trhu akutní nedostatek materiálu, který by bránil provádění očkování,« sdělila mluvčí.

Pro některé nemocnice tak materiál není problém. »Nebyli jsme informováni o tom, že bychom měli dostávat materiál k očkování od dodavatele vakcíny, takže jsme se už v polovině prosince předzásobili podle pokynů ministerstva,« řekl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

ÚKŠ podle Hamáčka řešil i situaci ohledně ochranných prostředků proti COVID-19. »Došlo na naše slova, kdy na podzim ÚKŠ z mé iniciativy doporučil navýšit zásoby rukavic. Ukazuje se, že na trhu začínají chybět,« uvedl. Díky včasnému zajištění dodávek ČR mít problém nebude. »Ve skladu a v dodávkách máme zásoby na přibližně čtyři měsíce,« uvedl. U dalších pomůcek na trhu takové problémy nejsou. »Držíme (zásobu na) dvouměsíční spotřebu,« doplnil.

Ondráček potvrdil, že pokud jde o rukavice, jsou objednány, problém je v dopravě, protože většinou jde o dodávky z Číny. »Jde o to, jak se domluvíme na dopravě, zda to bude velkokapacitním letadlem, nebo vyčkáme, až tyto dodávky přijedou kontejnerem, to znamená lodní dopravou,« uvedl.

Zmírnění opatření není na pořadu dne

Mírný pokles počtu nově nakažených z posledních dnů podle Hamáčka nemusí znamenat obrat ve vývoji epidemie koronaviru. Novinářům řekl, že se nedají očekávat změny v opatřeních, nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření podle něj bude platit »ještě nějakou dobu«. Uvedl, že komunitní šíření COVID-19 stále trvá, situace je dál složitá v nemocnicích a nejohroženější skupinou zůstávají senioři.

»Situace z mého pohledu neumožňuje žádné posuny směrem k uvolňování, protože je stále složitá,« uvedl Hamáček na dotaz, zda by bylo možné některé aktivity povolit po 22. lednu, jak o tom hovoří vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Ondráček se naopak přiklání k tomu, aby byla zrušena omezení pro malé obchody a služby, také by se podle něj měly vrátit do škol děti minimálně prvního stupně. »Musíme se ptát, proč po měsíci tvrdého lockdownu ta čísla neklesají, anebo klesají jen velmi mírně. Je vidět, že většina opatření nemá význam, protože je větší část společnosti stejně nedodržuje,« řekl. Uvítal by, kdyby došlo k nastavení určitých pravidel pro všechny stejně a aby stát kontroloval jejich dodržování, případně více sankcionoval ty, kteří je nedodržují.

Potvrzených případů nemoci COVID-19 v úterý přibylo 10 725, což je zhruba o třetinu méně než před týdnem. Podíl nově zaznamenaných nakažených na počtu provedených testů klesl proti minulému úterý z téměř 40 procent na přibližně 30,8 procenta.

V úterý mírně klesl počet lidí, kteří s COVID-19 skončili v nemocnici. Před týdnem bylo hospitalizovaných skoro 7400, zatímco toto úterý 7267. Z toho asi 1100 pacientů bylo ve vážném stavu.

Od začátku epidemie bylo v ČR zaznamenáno téměř 856 tisíc případů této choroby. Zemřelo 13 656 nakažených. V úterý bylo podle ministerstva úmrtí 79, ale počty zemřelých ve statistikách úřad pravidelně zpětně navyšuje. V předchozích dnech se denní počty úmrtí pohybovaly většinou kolem 150 až 170.

Opoziční blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09, který pro letošní sněmovní volby vytvořil koalici, chce ještě v lednu svolat mimořádnou schůzi dolní komory k návrhu zavedení korespondenční volby a odškodňovacímu zákonu. Zároveň strany chtějí jako první bod řádné schůze Poslanecké sněmovny, která začne příští úterý, zařadit očkovací strategii. Předsedové stran to řekli na tiskové konferenci ve Sněmovně.

(jad)