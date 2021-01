Netransparentnost smluv EU s farmaceutickými firmami

V úterý 12. ledna měli europoslanci možnost mluvit na výboru ENVI znovu se zástupci Evropské komise o hromadných nákupech vakcín. S vystoupením zástupkyně příslušného odboru Komise paní Galliny nejsem vůbec spokojená. Hlavně nejsem spokojená s tím, že nám – poslancům - Evropská komise zpřístupní k nahlédnutí pouze jedinou smlouvu na hromadné nákupy vakcín z šesti možných, a to ještě tu nejméně důležitou: se společností CureVac. Na rovinu, CureVac nemá vakcínu ještě ani vyvinutou, natož autorizovanou pro trh EU. Vidět znění této smlouvy má tak pro mě spíš akademickou hodnotu, vzhledem k tomu, že každá smlouva na nákup je trochu jiná.

Pro nás poslance a pro veřejnost je teď nezbytné vidět především smlouvu se společností Pfizer/BioNTech a následně také se společností Moderna, protože to jsou ty vakcíny, které dnes lidé dostávají. Bez znalosti a transparentnosti těchto smluv nemůžeme uklidnit veřejnost a zvýšit tak zájem o tyto vakcíny. Bohužel, smlouvy s těmito společnostmi nám zjevně stále zpřístupněny nebudou. K dispozici budou smlouvy jen od společností, které se zveřejněním pro poslance explicitně souhlasily, a to tyto dvě nejsou. To je samozřejmě neakceptovatelné.

Nehledě k tomu, že pro nahlédnutí do smlouvy s CureVac panují ještě přísnější podmínky, než jsme měli v minulém období pro nahlédnutí do mezinárodní smlouvy o volném obchodu s USA (TTIP). Ze smlouvy si můžeme dělat výpisky pouze tužkou a o tom, co vyčteme, nemůžeme s nikým mluvit, a už vůbec ne s médii (režim naprostého utajení). Takže nulová veřejná kontrola smluv pokračuje dál...

Nicméně i přes to všechno jsem na smlouvu zvědavá a plánuji příští týden cestovat do Bruselu. Doufám, že mi bude dána možnost ji vidět…

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM