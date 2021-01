Ilustrační FOTO - Pixabay

Začíná registrace na očkování

Začíná registrace občanů na očkování proti nemoci COVID-19. Systém se spouští v 08:00, jako první se mohou registrovat lidé starší 80 let. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Zájemci o očkování se mohou hlásit přes web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz a telefonní linku 1221.

Zdravotníci se mají podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) hlásit dál přes zdravotnická zařízení, registrace pro ně začne 18. ledna nebo nejpozději 22. ledna. »Důvodem je to, aby se někdo nepokoušel podvádět. Během víkendu bude systém provázaný s databází zdravotníků v ČR,« vysvětlil Blatný.

Pomoci seniorům s přihlašováním mohou také například praktičtí lékaři, jedná se i o lékárnách. Nevadí ani, když pro první ověření použijí vícekrát stejné telefonní číslo. Podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly se systém testuje a velký nápor zájemců by v pátek měl vydržet.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková ocenila spuštění systému. »Je dobře, že se konečně začíná s registrací, je ale otázka, jak budou schopni se zaregistrovat lidé starší 80 let, ale i starší třeba 70 let, kteří neumí pracovat s počítačem, protože ta registrace zas tak úplně jednoduchá není,« řekla našemu listu. Připomněla, že podle statistiky zhruba dvě třetiny lidí nad 70 let vůbec nikdy s počítačem nepracovaly. »To je věc, která může být hodně limitující a chci věřit, že vláda má připravený nějaký záložný systém, který pomůže tomu, aby ta nejrizikovější skupina byla skutečně naočkována,« dodala.

Pro seniory bude postup komplikovaný

Registrace skutečně nebude pro seniory jednoduchá. Záležet přitom bude i na její rychlosti, protože právě rychlost přihlášení bude určovat pořadí. Zájemce o očkování musí mít k ruce mobilní telefon. Na webu při vstupu do formuláře nejprve zadá telefonní číslo, na které mu přijde PIN kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování ze strany robotických počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

»Registrace a rezervace nemusí nutně proběhnout ve stejném termínu. Určitě se nestane, že všichni lidé, kteří se zaregistrují hned první den, dostanou termín, protože vakcín je omezené množství,« řekl Blatný. Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Registrační systém ho na to upozorní v SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Termín podání druhé dávky systém vytvoří automaticky, bude možné ho upravovat.

Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. Kolik termínů bude k dispozici, není podle Blatného jasné. Nyní funguje 31 center při velkých nemocnicích a zapojila se i některá menší zařízení. Týdně přijde do ČR asi 70 000 dávek. Postupně budou centra očkovat zároveň dál zdravotníky a lidi v domovech, od neděle i druhou dávkou. Dál mají vznikat také velkokapacitní centra například v kulturních domech, sportovních halách nebo dalších místech s možností parkování většího množství lidí.

Začíná se se značným zpožděním

Přípravu rezervačního systému kritizovali krajští hejtmani. Podle Asociace krajů ČR nebylo možné si předem vyzkoušet nápor, který může po spuštění přihlašování vzniknout.

Podle Markové se všechno uskutečňuje se značným zpožděním. »Vzhledem k tomu, že země je uzavřena, že jsme v nouzovém stavu, pořád se pohybujeme ve velmi vysokých číslech a zdravotní systém je stále spíše před kolapsem, než že bychom cítili nějaké jeho uvolnění, tak to mělo být rychleji,« uvedla. Spustit se podle ní měla také informační kampaň, díky níž by lidé uvěřili v bezpečnost vakcín a tomu, že očkování jim může pomoci k tomu, aby se ochránili a zároveň, aby se země mohla vrátit k předcovidovému životu.

Do středečního podvečera nahlásila centra v ČR téměř 71 000 očkovaných. Nově musí centra každého nahlásit do systému v den, kdy byl očkován. Dodáno bylo dosud 196 000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a 8400 od firmy Moderna.

S rychlostí očkování není premiér spokojen. »Samozřejmě, že nejsem spokojen,« odpověděl na dotaz novinářů. Doplnil, že chce, aby ČR byla spíše v situaci, kdy bude čekat na další dodávky, než že »vakcína čeká v mrazáku na naše lidi«, tedy na zájemce o očkování.

Podle Blatného není možné rychlost očkování hodnotit, pokud stát nemá reálné informace. Hodnocení bude možné poté, co centra dodají všechny údaje o očkovaných. Skutečné počty očkovaných lidí mohou být podle něj vyšší než uváděných 70 680, očkovací centra dosud vkládala údaje o provedených očkováních do systému se zpožděním. Podle Babiše jsou za to zodpovědní ředitelé očkovacích center. Povinnost hlásit naočkované lidi týž den do informačního systému a evidovat počet vakcín, schválila vláda ve středu.

Plán je očkovat až 100 000 lidí denně

Dodavatel vakcíny, firma Pfizer, dávky vozí do 31 center, mezi nimi je 16 v organizacích řízených ministerstvem zdravotnictví. Tři centra spadají pod armádu a zbytek je v pravomoci krajů. Centra se o očkovací dávky podělila s dalšími zdravotnickými zařízeními, a tak se nyní podle Babiše očkuje na 164 místech.

Až bude dost vakcíny, bude podle Blatného možné očkovat až 100 000 lidí denně. Polovinu by měli očkovat praktičtí lékaři. Podle dat srovnávajících rychlost očkování v různých zemích byl průměr Evropské unie ke 12. lednu 0,76 na 100 000 lidí. Ve Francii a Finsku to bylo 0,29, Řecku 0,54, Rakousku 0,59, Irsku 0,71, v Německu a Polsku 0,82, Maďarsku 0,9, v Estonsku 1,02 a v Dánsku 2,02. ČR by z nahlášených měla 0,67 a z odhadů premiéra až 0,75. Izrael má naočkováno přes 22 na 100 000 obyvatel.

