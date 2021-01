Impfung macht frei, covidiot

Tenhle prapodivný titulek mě napadl v souvislosti se zneužitím Davidovy hvězdy, kterou za dob nástupu nacismu v Německu zneužili stoupenci Adolfa Hitlera. Touto hvězdou s nápisem »Jude« označovali vyznavači zvrácené teorie o nadřazenosti své germánské rasy Židy.

Bohužel nezůstalo jen u označování. Tato hvězda znamenala a byla symbolem pokoření, bezpráví a současně informací pro nadlidi, že »ty máš hvězdu a ty jsi podčlověk«. Dalším stádiem tohoto zvráceného cejchování bylo zpravidla zabrání veškerého majetku a jednosměrná jízdenka do koncentračního tábora. Člověk se zde stával pouze číslem, lidé neschopní nelidské práce se stávali nepotřebnými a skončili v plynové komoře, děti a starší lidi nevyjímaje.

Využít symbol vyvraždění několika milionů lidí při pražské demonstraci je ostudné a do nebe volající. Tenhle zvrácený nápad mohl vzejít ze stejně choré a úchylné hlavy, jako měli strůjci genocidy židovského národa a jejich duševně nemocní pomahači, bachaři, v již zmiňovaném koncentráku.

Jen tak na okraj už je pro ně i název covidiot. Tito lidé, kteří zneužívají symbol žluté hvězdy, by si ovšem zasloužili spíše název bez prvních tří písmen. Židé v dobách nacismu neměli moc na výběr. Jsi Žid, tady máš hvězdu a mlč. Prozatím nevím o tom, že by ten, kdo odmítá očkování, měl mít jakýkoli cejch. Nevím o tom, že by někomu z nich byl (nebo bude) zabrán majetek. Zákaz svateb očkovaných s neočkovanými se také nechystá a o koncentrácích ani nemluvě.

Prý to však při současných protiepidemických opatřeních vypadá jako v koncentráku. Chtěl bych podotknout, že jsme v tom všichni, nejenom »odpírači covidovi«, ale opravdu všichni, bez výjimky a bez hvězdy. Každý máme na výběr očkovat se, nebo neočkovat. Myslíte, že Židé na výběr měli? Dneska mi, mamko, dej jiný kabát, ten s hvězdou si dnes nevezmu. Kam jedeme, do Osvětimi? Dnes ne, ještě si to rozmyslím, mám jiné plány.

Pro vládu, která dosti zaspala s osvětou k očkování, bych měl ještě jeden tip na osvětu pro covidioty. Začal bych sloganem Impfung macht frei (očkování osvobodí). Ano, bylo to to první, co viděli zubožení lidé po několikadenní cestě, namačkaní v dobytčácích, bez vody, bez jídla, jen trochu upravené. To první slovo bylo Arbeit (práce). Možná by potom více uvažovali a příště nebudou zneužívat symbol, který značí jediné - smrt.

Pavel JÁCHYM