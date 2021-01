A co na to lidé?

Není den, aby někdo, kdo má slabý program, nenapadl Komunistickou stranu Čech a Moravy jako údajně nedemokratickou. Mezi naše hlavní posuzovatele patří zejména někteří mládežníci z Pirátské strany či hnutí STAN. Tak jsem si zběžně prošel návrh smlouvy o zájmovém »spojení«, která je smlouvou koaliční, ale z pohledu právní teorie po analýze je za hranou volebního zákona, zejména omezováním vyjádření preferencí samotným voličem. Vysvětlím proč.

V kapitole Základní principy koalice se hned v bodě 4.4 doslova píše, cituji: 4.4. Koaliční strany se zavazují nenavrhovat na nižší místa kandidátní listiny osobnosti se zjevným záměrem získat preferenční hlasy a změnit tak dohodnutý poměr na volitelných místech, zejména osobnosti stojící mimo struktury jedné z koaličních stran. Případné výhrady dle předchozí věty řeší před umístěním kandidáta na kandidátní listinu koaliční rada.

Takže stranické sekretariáty (stran bez široké členské základny) rozhodnou, a kdyby náhodou nějaký nezbedný oblíbený místní lékař, zdravotník, učitel nebo místní oblíbenec chtěl objíždět společně se stranickou suitou místa, kde ho všichni znají, nemůže. Nebylo by rovnou lepší, aby lidé z Plzně třeba kandidovali v Ostravě a naopak? Tak jak rozhodnou stranické sekretariáty? No, jen maličkost na úvod.

Situaci nám trochu přiostřuje článek 5 v bodě 5.1.2 a opět doslova cituji: 5.1.2 zdržet se jakékoliv výzvy, přímé či nepřímé, veřejné či osobní, ke kroužkování.

No to už mi tady ti »ochránci« svobody a demokracie přijdou zcela mimo volební zákon, ne-li směšní. Víte, co je politická soutěž, proč by nemohl kandidát požádat své příbuzné, známé, kamarády o preferenční hlasy? To jako teď budou určovat občanům - ovcím stranické sekretariáty, kdo smí a nesmí na »střihání«? Znova podotýkám a opakuji, Vy, kteří v každé větě musíte sdělit »svobodu a demokracii«. Ale opět, poslušní prověření kádři s důvěrou politbyra si to dají do smlouvy, občan neobčan, tak ať to mají.

Při psaní koaliční smlouvy s jídlem rostla chuť, a tak vrcholem je bod 11.7, opět doslova cituji: 11.7. Pokud v důsledku preferenčních hlasů získá mandát poslance jiná koaliční strana, než určuje dohodnuté pořadí na kandidátní listině, zohlední koaliční rada a celostátní lídři obou koaličních stran ve svých rozhodnutích vhodnou formu nefinanční kompenzace.

No, to už mi přijde jak jednání chicagské mafie ve 30. letech minulého století. Rozdělíme si teritorium, a když rozhodne volič jinak, budeme si »kompenzovat vhodnou nefinanční formou« náhradu za výpalné, v tomto případě za státní příspěvek za mandát? To opravdu do své koaliční smlouvy napíší ti jestřábi ochrany svobody a demokracie?

Právní analýza je nudná, tak to zjednodušme, stranický sekretariát sestaví kandidátku, kdy nikdo nesmí být lepší než její vedoucí, poté zakáže jakoukoliv místní politickou soutěž, všichni musí velebit vedoucího kandidátky, kdyby přesto rozhodl volič jinak, tak si to vykompenzujte.

Komunistická strana Čech a Moravy, kterou vy »demokraté« nazýváte nedemokratickou, žádná takováto omezení za celou dobu své existence nikdy neměla a ani by se k ní nesnížila. Jistě se »potrefené husy« ozvou a předhodí občanům období, kdy ani já ani jiní poslanci a poslankyně KSČM osobně nebyli ani na světě a Komunistická strana Čech a Moravy ani neexistovala, ale Vy jste přeci Ti demokraté. Vy jste pro otevřenou soutěž. Vy jste pro svobodnou volbu. I když, jak všichni vidíme, místo svobody si myslíte, že lidé jsou jen stádo a chcete je řídit předem vybranými kádry.

No, uvidíme, jak se občané zachovají.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM