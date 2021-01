Nad slovem »udavač«

Na Seznamu jsem se dočetl, že v posledních dnech, jak zaznamenali strážníci, se už »tolik neudává«. Co to znamená, neudává? A proč se má udávat? Jde v tomto případě konkrétně o koronavirus. Ještě před několika dny prý lidé telefonovali a upozorňovali na porušení vládních nařízení, tedy tehdy, když pro štamgasty byly tajně otevřeny hospody či když někde se shromažďovalo více lidí, než bylo povoleno. Tedy, přeložme do srozumitelného jazyka, když někteří lidé nedbajíce nařízení ohrožovali svým počínáním druhé. I tak se to nechá vysvětlit.

Zamyslel jsem se nad slovem udavač. Většina z nás ho chápe pejorativně. Bývá spojeno s nacistickou okupací, poté s vyšetřovnami gestapa a ještě poté s koncentráky. Něco hrůzného. Použití tohoto slova dnes ve vztahu k lidem, kteří se obávají o svůj život a život svých blízkých, protože jisté skupiny lidí se rozhodly bojkotovat vládní nařízení (protože oni jsou natolik silní, že nikdy neonemocní a chtějí se bavit), je podle mne velmi mírně řečeno problematické. Navíc osten zla, který se za tímto slovem skrývá, ukazuje na ty, kteří chtějí dodržovat zákony, je neoddiskutovatelný.

Být »udavačem« je zavrženíhodné. Bránit sebe a své blízké je naopak hrdinstvím, protože ti, co porušují zákony či Poslaneckou sněmovnou schválený stav, ti, co oznamují nedodržování zmíněných opatření, jsou často vystaveni zlobě.

Před několika dny konstatoval ministr Hamáček, že zasáhnout třeba na Staroměstském náměstí se policie neodvážila. Jen monitorovala, zda agrese nepřerůstá třeba v ničení. Urážet se vláda ovšem mohla, a to dokonce pod českými prapory a za přítomnosti exprezidenta Klause. Slova demokracie a svoboda vykládaná podivně se stala jakousi bariérou pro vyžadování pořádku. Namísto dodržování zákonů, jež by měly ochránit nejen ty demonstrující, ale především ostatní, zvláště ty nejvíce ohrožené.

A ten, kdo protizákonná jednání ohlašuje, má být udavač? Potom by totiž mohli být udavači i ti, kteří viděli zloděje a poznali ho, či zločince vykrádajícího benzinovou pumpu a při tom střílejícího na personál. A o to těm, co první vyslovili slovo udavač, opravdu jde?

Mimochodem, ve středu, kdy tato slova píši, bylo oznámeno, že předchozí den, tedy v úterý, zemřelo »na covid« nebo »s covidem« 171 lidí a do nemocnice s těžkým průběhem byl přivezen skladatel Ladislav Štaidl.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice