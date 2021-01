Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Obnova jednání

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Cavusoglu v úterý uvedl, že jeho země vyzvala Řecko k obnově rozhovorů o geologických průzkumech ve východním Středomoří.

Řecká diplomacie potvrdila, že jednání začnou v pondělí 25. ledna v Istanbulu. Rozepře mezi oběma zeměmi vzrostly poté, co v srpnu loňského roku Turecko vyslalo do oblasti východního Středomoří, které si nárokuje řecká strana, průzkumnou loď s cílem zmapovat tamní zásoby ropy a plynu. Podle tureckého ministra zahraničí splnilo jednu z podmínek k jednání a stáhlo do tureckých vod své průzkumné plavidlo Oruc Reis. Podle šéfa turecké diplomacie nemá tak řecká strana žádnou záminku k odmítnutí rozhovorů. Řecko odmítalo zasednout k jednacímu stolu, dokud bude Turecko z jeho hlediska porušovat mezinárodní právo.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis obnovení rozhovorů přivítal. »Snažíme se, aby naše vztahy s Tureckem byly plodné,« uvedl.

Poslední oficiální rozhovory o sporech o námořní hranici ve Středomoří uspořádaly obě země v roce 2016. V září loňského roku Turecko vyzvalo k jejich obnovení, což se však nakonec nestalo. V posledních 14 letech se uskutečnilo mezi Řeckem a Tureckem 60 kol rozhovorů.

Turecko prý chce do EU

O urovnání vztahů mezi Tureckem a členskými zeměmi Evropské unie jednal v neděli turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. V rozhovoru Erdogan uvedl, že se Turecku nepodařilo »obrátit stránku« ve vztazích s EU, a to kvůli »výstřelkům« a »umělým problémům«, které vytvořily některé členské státy. Evropské komise pohled tureckého prezidenta nesdílí, reagoval její mluvčí. Ve sředu Erdogan uvedl, že jeho země je odhodlaná napravit vztahy s Evropskou unií. Řekl to na obědě s velvyslanci členských zemí EU, uvedla agentura AP. Podle prezidenta se země nevzdala cíle vstoupit EU. Podle něj by vstup Turecka mohl být pro EU náhradou za odchod Británie. Na prosincovém summitu EU schválila rozšíření sankcí na další turecké osoby a firmy, jež jsou zapojeny do sporného průzkumu ve Středomoří. Rozšířený seznam ovšem Evropská komise stále připravuje, souhlas s ním musí udělit všechny členské země. Řecko tvrdí, že turecký průzkum ve východním Středomoří probíhá na řeckém pevninském šelfu, čímž podle Atén Ankara porušuje mezinárodní právo. Tuto argumentaci ale Turecko odmítá a uvádí, že jeho lodě mají v těchto vodách právo na průzkum. Už několik let se tyto dvě členské země NATO přou také o právo na těžbu v oblasti kolem Kypru, jehož část je členem EU.

(čtk)