Ilustrační FOTO - Pixabay

Šéf SZÚ kvůli očkování příbuzných rezignoval

Ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavel Březovský rezignoval na svou funkci kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministr již ve středu, kdy server Seznam Zprávy napsal, že SZÚ rozdělil tisícovku vakcín mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné, uvedl, že si Březovského předvolá. Obecně je podle něj nutné vyslat signál, že pokusy předběhnout v pořadníku očkování prioritní skupiny nelze tolerovat.

Blatný řekl, že s Březovským mluvil dopoledne. »Závažnost situace si uvědomuje a proto rezignoval,« uvedl. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že události ze SZÚ jsou absolutně nepřijatelné. »Takovéto excesy se nemohou opakovat,« doplnil. Zopakoval, že absolutní prioritu mají aktuálně zdravotníci a senioři v domovech seniorů.

Březovský v prohlášení na webových stránkách SZÚ uvedl, že považuje za naprostou prioritu, aby byl zachován bezproblémový chod ústavu. »Jako ředitel za vzniklou situaci přijímám veškerou odpovědnost. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat,« uvedl.

»Je paradoxní, že na jedné straně tady máme demonstrace odpíračů roušek a očkování, a na straně druhé máme ty, kteří mají svérázné představy o tom, jak předbíhat ve frontě ke svému vlastnímu prospěchu a využívat svého postavení. Je dobře, že pan Březovský tu odpovědnost za tyto kroky vzal,« reagovala pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Nebylo by podle ní od věci, kdyby si z tohoto postupu vzal příklad také náměstek pro zdravotnictví v Královéhradeckém kraji, který se nechal se svojí manželkou také přednostně očkovat, byť nepatří do rizikové skupiny.

»Jak je vidět, k titulu ředitele patří neodmyslitelně práce. Jednou z podmínek je i řádná kontrola. Preferovat jednotlivce v rámci vakcinace proti covidu je skutečně nepřijatelné a především neetické. Kšeft s nadějí a zdravím nemá v naší společnosti místo,« uvedla poslankyně KSČM a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá s tím, že žádná funkce neopravňuje měnit nastavená pravidla v době, kdy umírají lidé a další čekají na vakcinaci. »Hodnota života nesmí být soutěží mezi prominenty a kšeftem,« připomněla Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Případ se bude dál prověřovat

Seznam Zprávy ve středu zveřejnily tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci SZÚ. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedl server. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tato tvrzení popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu.

Podle Babiše byly dostupné dávky vakcíny rozděleny podle propočtů ministerstva zdravotnictví a příslušná místa jasně věděla, jaké jsou priority. SZÚ obdržel očkovací látku, protože je jedním z míst, která jsou schopná očkovat, doplnil Blatný. Podmínky pro její využití však byly stejné jako v dalších organizacích. »To znamená očkovat zdravotníky a seniory v domovech. To byl úkol, který dostali. Pokud nebyl splněn, a to evidentně nebyl, tak je to chyba, a ta se nyní řeší,« prohlásil Blatný. Ministr bude žádat i další vysvětlení a případ dál prověřovat.

(jad)