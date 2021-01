Pohodlí miminka a úcta k životnímu prostředí

Krize kapitalismu a strach spojený s dopady klimatických změn stále častěji vzbuzují v mladých lidech obavy o budoucnost. U některých to pak vede až k rozhodnutí prožít svůj život bez vlastních potomků. Jednak ze strachu, do jakého světa je přivedou, případně z jakési ohleduplnosti vůči světu, ve kterém každý nový lidský život znamená zátěž pro životní prostředí.

Pro většinu lidí však zůstává založení rodiny podstatnou náplní života. I tak si ale stále častěji uvědomují, že lidská stopa zanechává ve tváři naší země hluboké šrámy, a snaží se dopady žití svého i svých dětí co nejvíce eliminovat. U právě narozených miminek je způsobů, jak šetřit životní prostředí, hned několik. A většina navíc prospěje i dětem samotným.

Jako čerstvá maminka druhé dcery řeším v dnešních dnech stejné problémy. A tak bych se s vámi ráda podělila o pár tipů, které - když se nebudou hodit vám, můžete je předat svým dětem nebo vnoučatům.

Petra Prokšanová se svou druhou dcerkou Rozárkou.

»Bezodpadové« děťátko

Po jednom kojenci zůstane za dva roky jeho života až tuna jednorázových tzv. papírových plen. Většina z nich pak skončí v popelnici a následně na skládce, kde se rozkládá zhruba 400 let. Případně končí ve spalovnách, kde je jejich likvidace energeticky velmi náročná vzhledem k jejich složení.

Alternativou k jednorázovým plenám jsou pleny, které důvěrně zná generace našich maminek – pleny látkové. Jedná se o retro, které se ve své vylepšené verzi opět vrací do módy. A důvodů je pro to hned několik. Moderní látkové pleny není potřeba složitě vyvářet, a dokonce ani žehlit, ale to není zdaleka všechno.

Ekologie

Ekologická stopa látkových plen je oproti jednorázovým výrazně nižší. Přestože je látkové pleny potřeba prát, a jsou tedy energeticky náročnější na spotřebu vody, je voda obnovitelný zdroj a spotřebované množství není ani tak příliš dramatické.

Jednorázové pleny jsou složené z propustné fólie (většinou polypropylen), nasákavé vložky (většinou buničina, která je pro zvýšení nasákavosti doplněna gelovým absorbérem na bázi polyakrylátů), nepropustnou fólií k ochraně prádla (polyethylen). Buničina se vyrábí ze dřeva, na jehož pěstování je potřeba obrovské plochy, umělé fólie a gely jsou vyrobené z ropy.

Látkové pleny jsou oproti tomu ryze z přírodních materiálů (bavlna, bambus, konopí, vlna), a tím šetrnější nejen k přírodě, ale i k dětské pokožce, která se tak nemusí setkávat už od narození s ropnými produkty a plasty.

Zdraví

Právě nepropustnost umělých vrstev jednorázových plen může vést u miminek k přehřívání pohlavních orgánů, což bylo některými studiemi prokázáno jako škodlivé pro jejich vývoj, zejména u chlapců. »Pocit sucha až 12 hodin« tak často avizovaný v televizních reklamách vede k méně častému přebalování. A ačkoliv se miminko díky absorpční schopnosti obsažených gelů může cítit dobře a rodiče mají méně práce s přebalováním, moč se po vcelku krátké době začne rozkládat na amoniak, který dráždí pokožku, a miminku tak vznikají nepříjemné a bolestivé opruzeniny.

Opruzeniny miminek lékaři doporučují léčit různými lékárenskými preparáty, které často obsahují škodlivé nebo pro dětský organismus zbytečně zatěžující látky (zinek, ropa…). Přitom právě používání látkových plen je nejlepší prevencí proti opruzeninám a v případě jejich vzniku si nejlépe vystačíte s omýváním obyčejným černým čajem nebo odvarem z řepíku a častým větráním zadečku vašeho miminka.

Opruzeniny se mohou zhoršovat také používáním jednorázových vlhčených ubrousků, které jsou často silně parfémované a pokožku dráždí. Zadeček stačí omývat vodou a namísto ubrousků používat např. perlan, netkanou textilii, která se dá také několikrát vyprat, a vzniká tak menší množství odpadu.

Další zdravotní výhodou látkových plen je, že přirozeně vytvářejí tzv. široké balení, které napomáhá správnému vývoji kyčlí miminka a je dětskými ortopedy často doporučováno v prvních měsících života dítěte.

Finance

Za pořízení a údržbu látkových plen zaplatíte ve výsledku zhruba 15 tisíc korun za dvouleté období jejich používání (10 000 Kč počáteční investice + 5000 Kč praní). Za stejné období pak utratíte zhruba 25 tisíc korun za nákup plen jednorázových (cca 5000 přebalení krát 5 Kč za plenu). Výhodou je také to, že sada látkových plen vám vydrží i pro několik dětí a i používané pleny se dají následně prodat.

Jde to i úplně bez plen

Pokud byste hledali k životnímu prostředí ještě šetrnější alternativu, můžete vyzkoušet tzv. bezplenkovou komunikační metodu (BKM). Ta je založená na poznání, že každé miminko před vykonáním potřeby tuto skutečnost signalizuje. Pokud se tyto signály naučíte rozeznávat, není nic snazšího, než svlečené miminko v klubíčku podržet nad vhodnou nádobou, do které svou potřebu vykoná. Díky této metodě nejen že nebudete muset tolik prát, ale vaše dítě nebude trávit tolik času ve vlastních exkrementech a také tato metoda umožňuje plynulý a dřívější přechod na používání nočníku dítětem. Je to však metoda, která vyžaduje dostatek času a trpělivosti.

A něco pro maminky

Stejně jako myslíme na zdraví a pohodlí našeho miminka v kontextu respektu k životnímu prostředí, můžeme my mámy podniknout podobné kroky samy u sebe. Jednorázové vložky do podprsenky můžeme nahradit pratelnými látkovými vložkami, které jsou navíc při použití prodyšné a snižují riziko poškození bradavek a vzniku kvasinkových onemocnění.

Mnoho žen také v poslední době přechází k používání látkových menstruačních vložek nebo menstruačního kalíšku (případně kombinaci obojího). Jejich použití je velmi jednoduché a pohodlné a stejně jako u látkových plen je jejich ekologická a ekonomická stránka velkou motivací.

Je přirozené, že hrozby spojené s ochranou životního prostředí vnímáme každý jinak. Každý si musí najít svou vlastní cestu, jakým způsobem se chce starat o sebe, své děti nebo prostředí, ve kterém žije. Někdy se ale i věci, nad kterými nevěřícně nebo dokonce zhnuseně kroutíme hlavami, ukážou jako to nejlepší řešení nejen pro nás, ale i pro naši planetu. Je jen potřeba vystoupit z vlastní komfortní zóny a odvážit se je vyzkoušet.

Petra PROKŠANOVÁ

FOTO – autorka