Jaromír Kohlíček (v popředí) jako voják 42. císařsko-královského regimentu Erbach-Schönberg v Lipsku v roce 2018.

Vzpomínka na kamaráda a soudruha, signalistu 42. regimentu

Jaromíra Kohlíčka, který v prosinci podlehl zákeřné nemoci, jsme znali z jeho dvacetiletého působení ve Spolku historie Chlumecka, ve vojenské složce 42. kuk regimentu Erbach (kuk = kaiserlich und königlich, císařsko-královského regimentu). V minulosti to byla rakouská pravidelná jednotka složená převážně z českých hochů, se sídlem v Terezíně.

Tento pluk patřil mezi nejstarší pluky habsburské monarchie. Od svého založení v roce 1674 se zúčastnil téměř všech válek, které Rakousko vedlo. Majitelem pluku byl císařský polní zbrojmistr hrabě Erbach-Schönberg.

První velká ukázka bitvy, které se Jaromír zúčastnil, proběhla v Itálii u Marenga. Postupně s naší jednotkou jako signalista–bubeník navštívil na sto akcí, například: Aoste, Loano, Miláno, Waterloo, Lipsko, Tolentino, Peschiera del Garda, Wagram, Drážďany.

Všichni jsme ho znali jako sportovce, který nebyl líný brzo ráno vstát, obout si tenisky a vyběhnout na pěti až desetikilometrovou trať. Přitom, jak my vojáci říkáme, rekognoskoval terén. Vždy jsme přesně věděli, kde je bojiště, výdej stravy, velení, byro atd. Jaromír Kohlíček s námi jezdil i jako europoslanec, spal na slámě, jedl s námi z ešusu. Vozil nás zadarmo.

Jaromír Kohlíček jako signalista-bubeník.

Bitva u Slavkova

»V roce 2018 v předvečer výročí bitvy tří císařů u Slavkova se kromě široce komentované ukázky konal také slavnostní akt předávání medailí za zásluhy. Tuto medaili udělilo sdružení právnických osob Slavkovské bojiště-Austerlitz 14 osobám. Jde o ocenění za dlouholetou aktivní účast při realizaci a propagaci vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova,« zavzpomínal František Kopecký, který při příležitosti 213. výročí bitvy předal tuto medaili jako předseda sdružení dvěma členům 42. pěšího pluku Graf Erbach z Chlumce u Ústí, a to L. Bendovi a právě J. Kohlíčkovi. Spolek tedy má již pět nositelů (mají ji také hejtman Jaroslav Slavík, pěšák PeadDr. Ing. Michal Slavík, Ph.D., pěšák Vladislav Slavík). Mezi oceněnými je však jediný poslanec Evropského parlamentu, Jaromír Kohlíček. Předání proběhlo v důstojném prostředí zámku Slavkov za přítomnosti tří starostů obcí z prostoru bojiště.

Jaromíra jsme každoročně doprovázeli na Prvního máje. Každoročně se účastnil pietních aktů na chlumeckém bojišti. Zúčastnil se také natáčení pořadu Redakce sportu ČT Cyklotoulky. Na společné tažení se »Šilbesem« (Vlastimil Schildberger st. představoval generála Radeckého) ve Valle d‘Aosta budeme jistě dlouho vzpomínat. Jeho rekognoskace terénu (»Navrch je to suché, ale uvnitř živé«) i jasné pokyny (»Pocem, mladé! Řekni těm Talošom, co majó dělat«) se nedají zapomenout. Jaromír byl také velký jedlík. Kuchaři na něho s láskou vzpomínají. I rád a dobře zpíval.

Chlumec – město tří bitev

Jaromír nám pomohl s propagací projektu Chlumec město tří velkých vítězných bitev. Jeho poslední vojenskou akcí byla účast na shromáždění u příležitosti pěti let realizace tohoto projektu, konaném ve Střížovicích dne 29. června 2020. Bylo u toho i posezení u ohně za zvuků klasických country písní. Bohouš Srp na to vzpomíná: »Není to tak dlouho, kdy jsme společně s Jaromírem seděli ve Střížovicích na sešlosti k uctění bojové události tří bitev u nás v Chlumci a okolí. K dobré náladě přispěla country kapela, ve které hrají i naši spolubojovníci. Jaromír působil mnohem lépe než o setkání předcházejícím. Potvrdil to i jeho zájem o další politickou práci, ve které mohl být platným člověkem. Vezmu-li do rukou paličky a buben, nemohu na něho nevzpomenout. Čest jeho památce!«

Jarda už bude mít navěky klid naučit se tolik jazyků, kolik jen bude chtít, zavzpomínal Jirka Mecerod ml., který tak poukázal na to, že Jaromír Kohlíček ovládal sedm světových jazyků. »Kéž by to tam tak fungovalo. No, jednou se tam za ním vydáme všichni a pak si to tam řekneme.«

Jaromírův odchod z tohoto světa mrzí i Jirku Milotu. »Byl to velký muž, doufal jsem, že s ním na nějaké další akci pokecám o všem možném, většinou jsme se míjeli. O to víc mě teď mrzí, že jsem nebyl na té poslední Bratislavě.«

Upřímnou soustrast členům Spolku historie Chlumecka, ačkoli nebyli Kohlíčkovou rodinou, vyslovili starosta města Chlumec Ing. Roman Zettlitzer a Pepa Kočárek. Emeritní kronikář města Chlumec Stanislav Petržilka poslal na památku pár fotografií připomínajících společné akce.

Jaromíra schvátila rakovina, která se, svině, několikrát vrátila. Pak mu nasadili imunoterapii a k tomu v nemocnici chytil Covid. Svou poslední bitvu prohrál 6. prosince. Statečně se s ní rval dva roky. »Za Boha, za císaře, za vlast, za Jardu Kohlíčka,« zakončil tuto kamarádskou vzpomínku rakouský dělostřelec Božej Urbanský.

Jaroslav SLAVÍK, hejtman Spolku historie Chlumecka

FOTO – Jiří MECEROD st.