Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Romanem, vedoucím Mezinárodního oddělení ÚV KSČM

Základna USA není pozitivní ani pro Slovensko ani pro ČR

Přiznám se, že jsem inicioval tento rozhovor proto, že jste bývalým dlouholetým diplomatem a dokážete citlivě komentovat společenské a politické procesy, a také vzhledem k tomu, že jste národnosti slovenské a většina lidí u nás procesy, které probíhají na Slovensku, těžko chápe. Rád bych se totiž také zeptal na údajnou sebevraždu slovenského policejního generála Milana Lučanského. Jak se díváte na tuto kauzu?

Děkuji, ale stručně si pojďme zrekapitulovat situaci na Slovensku, která vedla k vlně zatýkání v kruzích policie a justice obecně. Již před nedobrovolným koncem slovenského premiéra se slovenská vláda zmítala v řadě skandálů spojovaných s bývalým premiérem Slovenské republiky Robertem Ficem a jeho těsným okolím. Připomenu například kauzu poradkyně Troškové, posléze médii identifikované jako milenka jednoho z bossů odnože italské mafie, sídlícího na Slovensku, pronájem luxusního bytu premiérem v komplexu Bonaparte patřícím Baštrnákovi, odsouzenému za obří daňové podvody, podezřelé přidělování velkých státních zakázek firmám z okolí slovenského premiéra a řadu dalších.

Vše, jak známo, vyvrcholilo úkladnou vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Tento novinář se věnoval rozplétání podivných kauz na Slovensku, a to byl pravděpodobně i důvod, proč musel zemřít. Od začátku liknavý přístup vyšetřovatelů při odhalování pachatelů, vzbuzující podezření ze snah o zakrývání skutečných viníků, vyvrcholil výbuchem nespokojenosti slovenských občanů, kterou ve velkých počtech demonstrovali na náměstích a ulicích měst. Pod silným tlakem veřejného mínění a médií odstoupili premiér Robert Fico a ministr vnitra Robert Kaliňák a to vedlo nakonec i k samotné porážce strany Směr v parlamentních volbách na Slovensku.

To ale evidentně napomohlo ostatním stranám a politickým hnutím…

Ano, politické strany a hnutí, včetně neziskových organizací, které se na vlně této nespokojenosti za podpory médií vyvezly do popředí, tyto volby vyhrály. Volby v Slovenské republice byly tedy o totální ztrátě důvěry slovenské veřejnosti ve spravedlivé fungování slovenských institucí a justice, a to těmto silám, které před volbami slibovaly katarzi, přihrálo volební vítězství, ale současně i závazek odhalit skutečné viníky tohoto marasmu na Slovensku a přivést je k odpovědnosti.

A pak se, jak říkáte, vyrojily kauzy, o kterých mluvíte, Gorila, Bouře, Jidáš a další, které odhalily bažinu, ve které se ocitl slovenský policejní a justiční systém. Vazebně stíháni začali být policejní prezidenti Gašpar a Lučanský, šéf NAKA – Organizace proti potírání organizovaného zločinu, lidé ze SIS, majitel firmy Bonul–Bodor, podezřelý z manipulace policejních vyšetřování, mimochodem příbuzný Gašpara, státní tajemnice ministerstva spravedlnosti Jankovská, speciální prokurátor Kováčik, spoluzakladatel Penty Haščák a řada dalších, nemluvě o řadě soudců.

A také obviněný a posléze i zatím nepravomocně osvobozený z objednání vraždy Jána Kuciaka Marian Kočner a spol.?

Kriminální činnost Kočnera, odsouzeného za falšování směnek v hodnotě téměř dvě miliardy korun, spolu s bývalým majitelem televize Markíza a předsedou hnutí Ano na Slovensku a ministrem hospodářství Ruskem byla záležitost, která se otevřeně propírala v mediích. Soud jim vyměřil pravomocně 19 let vězení. A Kočner je, jak jste uvedl, stíhán z podezření z objednávky vraždy J. Kuciaka. Kdyby se tento příběh odehrával například v Jižní Americe, tak by se jistě mluvilo o státním převratu, ale v tomto případě dostala současná vláda k takovým změnám demokratický mandát ve volbách. Řada vazebně stíhaných navíc přijala statut spolupracujícího obviněného, výměnou za nižší sazbu trestu, a vypověděla o tom, jak tato chobotnice na Slovensku fungovala.

A odpověď na vaši úvodní otázku. Policejní generál Lučanský dle mého názoru skutečně spáchal sebevraždu. Lučanský byl vazebně stíhán za přijetí úplatků ve výši 13 milionů korun a v případě prokázání viny mu hrozila exekuce majetku. Tímto způsobem, dle mého názoru, přijal vinu a ochránil tak svou rodinu. Všechna obvinění byla po jeho smrti zastavena. Prostě uvízl v pavučině těchto vztahů a stal se jejich obětí. Politizace této kauzy je dána tím, že vše směřuje ke kriminalizaci strany Směr a efektní koncovce směřující k obvinění jejích čelných představitelů.

Může se Slovensko při výměně svých vrcholných politických struktur ve vedení stát trojským koněm ve V4, když je nyní díky tomu tak úzce svázáno s Evropskou unií?

Ano, dá se říct, že kroky a prohlášení slovenské vlády a slovenské diplomacie naznačují, že Slovensko se mnohem blíž přimkne k hlavním proudům zemí EU. To se prokázalo i v hlasování o unijním rozpočtu, kde Slováci nepodpořili veto Maďarska a Polska, kdy chce Evropská unie zasahovat hrubým způsobem do vnitřních záležitostí těchto zemí. Takže obecně předpokládám, že aktivita Slovenska v rámci V4 se bude snižovat a Slovensko se přimkne mnohem těsněji k hlavním proudům zemí Evropské unie. Jinými slovy předpokládám, že z tohoto důvodu i vliv V4 se bude snižovat.

Ve vzduchu visí ještě otázka vojenské základny, která je již prakticky realizovaná. Jak do toho zasáhne?

Tam rozhodne, jak jsem již nastínil, ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky, kde je ministrem kariérní diplomat Ivan Korčok, který na tento post nastoupil z funkce velvyslance Slovenské republiky ve Spojených státech. A ze všech jeho prohlášení a kroků je patrné, že se bude zasazovat o ještě těsnější spolupráci Slovenska se Spojenými státy a se Severoatlantickou aliancí. Jak známo, ještě minulá vláda Slovenska ze Směru schválila nákup čtrnácti stíhaček ze Spojených států typu F-16. Slovensko, podobně jako Česká republika, nakoupilo ve Spojených státech bojové vrtulníky. A to vše směřuje k otevření americké vojenské základny na letišti Tři duby Sliač, které bylo uzavřeno pro civilní provoz a v následujících dvou až třech letech bude probíhat rekonstrukce tohoto letiště s cílem vybudovat tam vojenskou základnu. To rozhodně nevnímám jako pozitivní krok ani pro Slovensko, ale ani pro Českou republiku.

Mohl byste krátce popsat situaci, jak Slovensko postupuje v řešení pandemie koronaviru ve srovnání s ČR?

Pokud jde o opatření slovenské vlády v boji s pandemií, v mnohém jsou podobná nebo totožná s opatřeními, která přijala Česká republika, někdy jsou i mnohem přísnější. Na Slovensku je mnohem větší důraz kladen na plošné testování občanů antigenními testy. Druhá věc je, že v Čechách sice na jedné straně mnohá opatření přijímáme, ale na druhé straně jejich dodržování a prosazování není dostatečně kontrolováno. O čemž jsem se na Slovensku mohl mnohokrát přesvědčit. A rozdíl je i v tom, že slovenský zdravotní systém mnohem hůře zvládá příjem a péči o pacienty nakažené COVID-19, což je dáno objektivně nižší úrovní a slabší strukturou sítí zdravotnických zařízení na Slovensku oproti České republice. V důsledku čehož je v některých okresech mimořádně kritická situace, například v Nitře a okolí, v kontrastu s českým systémem.

V tom vidím zásadní rozdíl, že české zdravotnictví i při všech problémech, o kterých jsme hovořili, zvládá tento nápor pacientů mnohem lépe než zdravotní systém na Slovensku.

Co nás podle vás čeká v roce 2021?

V roce 2021 nás čeká další strádání v ekonomickém, sociálním smyslu, protože budou přetrvávat důsledky pandemické krize a de facto opatření, která přijímá vláda. Těmito opatřeními proti pandemii si vláda pouze kupuje čas, byť jak jsem říkal, ta opatření i se všemi kompenzačními problémy jsou nutná, ale je to za cenu velké ekonomické zátěže České republiky do budoucnosti. Takže samozřejmě všichni si přejeme, aby krize co nejdřív skončila, aby se život co nejdříve vrátil do normálních kolejí, ale všichni ti lidé, ty desetitisíce a statisíce lidí, kteří byli těžce ekonomicky i sociálně postiženi, by po této krizi mohly znovu nastartovat pro sebe a své rodiny normální život.

Roman BLAŠKO