Alijev spěchá s výstavbou letiště

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev 5. ledna oznámil, že vydal dekret k výstavbě mezinárodního letiště v blízkosti Náhorního Karabachu.

K oznámení záměru využil videokonferenci s novým ministrem kultury Anarem Kerimovem. S projektem zřejmě velice spěchá, vzletové a přistávací dráhy chce mít dokončené ještě letos, přitom však přesné místo pro letiště ještě nebylo vybráno. Podle Alijeva se usilovně hledá v okolí města Fuzuli (někdy se uvádí jako Fizuli). Alijev také zdůraznil, že nový letecký přístav umožní zvát do města Šuši nedaleko letiště (někdy nazývané Susi či Šuša) turisty. Právě dobytí města předcházelo příměří bolestnému pro Arménii. Alijev nyní Šuši označil za »kulturní centrum« Ázerbájdžánu. Bylo založeno v roce 1712 vládcem Karabaškého chanátu Panahem Ali Chánem, který tu postavil pevnost na obranu proti křesťanům. Chanát přešel pod ruskou správu po rusko-perské válce v letech 1826 až 1828. Samotná pevnost tehdy dobyta nebyla, odolala čtyřměsíčnímu obléhání. Nejznámější stavební památka města pochází z roku 1887, jedná se o katedrálu Krista spasitele, jeden z největších arménských chrámů na světě. Památka byla při loňských bojích poškozena.

Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. FOTO - Wikimedia commons

Lákavý cíl

Nepochybně se město může stát lákavým turistickým cílem. Už loni v listopadu Alijev symbolicky položil základní kámen dálnice Fuzuli - Šuši a tím začal naplňovat jiný svůj dekret, výstavbu infrastrukturních projektů, tedy silnic, hotelů a dalších turistických zařízení. Projekt nyní čeká, až bude území regionu odminováno.

Ázerbájdžán také do regionu přesouvá pracovní sílu, dosud přišlo více než 47 000 lidí. Oficiální Baku hovoří o návratu obyvatel, spíše však jde o přísun lidí z ázerbájdžánského vnitrozemí právě v souvislosti s plány na rozvoj turistického ruchu.

Poutní místo

Letiště, nebo alespoň dráhy, mají být dokončeny ještě letos, takže asi nepůjde o nějakou velkou stavbu. Spíš o zpřístupnění poutního místa pro muslimy. V současnosti je region obtížně dosažitelný po horských silnicích a to navíc z Arménie.

Doba muslimských vítězství nad křesťany je dávno zavátá zapomněním, nyní se tedy symbolem »nového vítězství« má stát Šuši. Není pochyb, že s myšlenkou přišli Turci, kteří bitvu o Karabach vyhráli. Sice rukama syrských žoldáků, ale to se podle tureckých médií zapomene, poutní místo zůstane nejen pro turecké turisty, ale pro muslimy z celého světa. Alespoň takový je plán, který Alijev začal uskutečňovat. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan získá další body u tureckých nacionalistů, kteří si jistě nenechají ujít pohled na »místo slávy« jejich autoritářského prezidenta.

Peníze obstará plyn

Celý infrastrukturní plán bude vyžadovat finance, obstará je vývoz plynu. Ázerbájdžán v posledních dnech minulého roku zahájil komerční dodávky zemního plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP). Země tak vstupuje na lukrativní trh, kterému nyní dominuje Rusko, napsala agentura Reuters. Rusko má na evropském trhu s plynem podíl 34 procent. Letos plánuje zvýšit vývoz do Evropy včetně Turecka na 183 miliard krychlových metrů z asi 172 miliard v loňském roce.

Plynovod TAP spojuje pole Šach Deniz II v Ázerbájdžánu s Itálií. Vede přes Turecko, Řecko, Albánii a Jaderským mořem do jižní Itálie. Je součástí jižního plynového koridoru, jehož cílem je spojit země Evropské unie se zdroji zemního plynu ve střední Asii a snížit závislost na dodávkách z Ruska.

Ázerbájdžán hodlá na evropský trh dodávat deset miliard krychlových metrů plynu ročně, z toho osm miliard do Itálie a dvě miliardy do Řecka a do Bulharska. Země již dodává plyn do Turecka, upozornila agentura Reuters.

(pe, čtk)