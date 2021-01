Ilustrační FOTO - Pixabay

Majling neodsouzen, hodil se marod

Krajský soud v Ostravě rozsudek v kauze pokusu o vraždu tří lidí z května 2017 nevynesl. Obžalovaný jednačtyřicetiletý Martin Majling onemocněl, a tak předseda senátu hlavní líčení odročil, termín ale zatím znám není.

Obžaloba považuje za vražednou zbraň automobil. Během jízdy v autě řízeném o šest let mladší přítelkyní v květnu 2017 strhl souzený muž na Novojičínsku ve vysoké rychlosti volant auta do protisměru, kde projížděl další automobil s dvoučlennou posádkou. Tímto způsobem chtěl vyřešit dlouhodobé spory, které v den činu vyvrcholily rozchodem s přítelkyní. Obžalovaný, který byl v době činu opilý, vinu popírá. Tvrdí, že si nic nepamatuje.

Podle obžaloby se oba automobily čelně nesrazily jen díky rychlé reakci ženy, která volant po zásahu obžalovaného strhla zpátky. »Oba automobily jely v tu chvíli rychlostí okolo 80 kilometrů za hodinu. Došlo jen k bočnímu střetu. Řidič druhého vozu situaci ustál a zůstal stát na silnici. Obžalovaný ale do řízení poškozené zasáhl ještě jednou, strhl volant doprava. Na to už poškozená nestihla reagovat. Vůz vyjel mimo silnici, kde narazil do břehu vodního toku,« řekl státní zástupce Vít Legerský.

Žena utrpěla při nárazu středně těžká poranění. Obžalovaný vyvázl bez závažnějších zranění. Ve druhém voze nebyl zraněn nikdo. Podle Legerského obžaloba z pokusu o vraždu vychází z popisu událostí. »Jednak auto je chápáno jako zbraň. Navíc nepotřebujeme nějaké speciální vědomosti, abychom si uvědomili, že náraz vozu v rychlosti 150 kilometrů v hodině do pevné překážky může skončit smrtelným zraněním posádky,« řekl Legerský. Podle něj si Majling měl být vědom toho, že nehoda může skončit smrtí lidí cestujících v autě.

(zku)