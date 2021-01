Předbíhat ve frontě je (někomu) dovoleno

Šíření nákazy ve čtyřech z pěti okresů – na Trutnovsku, Hradecku, Rychnovsku a Náchodsku – je nejrychlejší v zemi. S nárůstem COVID pozitivních pacientů se jako první musí ve velké míře vypořádávat Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Záchranáři přiznávají, že kvůli vytíženosti zdejších nemocnic musí pacienty odvézt i do jiných krajů. Fakultní nemocnice se snaží přidávat lůžka, ale je limitovaná chybějícími 250 zdravotníky. Přibližně stejný počet personálu postrádají také v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Například v trutnovské nemocnici jich aktuálně chybí celá čtvrtina. Covidová oddělení krajských nemocnic jsou plná. Navyšování lůžek brání nedostatek personálu, a proto musí vypomáhat i studenti zdravotnických škol a armáda. Přihlásit se může doslova každý, komu to jeho zdravotní stav a profese dovolí.

Aktuálně velkou kladnou odezvu měla výzva k dobrovolnické pomoci náchodského starosty. Odborná práce ale zůstává na kvalifikovaných zdravotnících a těch je zoufale málo. Pomáhají také nová lůžka mimo nemocnice. V krkonošských Janských Lázních převezmou některé pacienty z nemocnic v Královéhradeckém kraji. Lázně mají připravených několik desítek lůžek, a to jak pro lidi s koronavirem, tak i bez něj.

I v Královéhradeckém kraji se začalo s očkováním zdravotníků v první linii. Pan hejtman řešil dostatek vakcín i potřebného zdravotnického materiálu a také první skandál. Radní pro zdravotnictví a bývalý primátor Hradce Králové se nechal »tajně« očkovat spolu s manželkou. Na veřejnost se to dostalo díky sociálním sítím, a tak začal kolotoč trapných »papalášských« výmluv. Radní Fink má sice titul MUDr., ale do první linie nenastoupil. Jeho žena se údajně chystá na dobrovolnickou práci, ale ani dobrovolníci se nyní neočkují přednostně. Pro neetické a nevhodné chování v podobě »předbíhání ve frontě« z titulu funkce a kvůli vlastnímu prospěchu omluva neexistuje. Nenajdou ji ani pan Fink za Hradecký demokratický klub, ani hejtman a senátor Červíček za ODS, ani mluvčí holdingu se zdůvodněním o »utajené« propagaci očkování a budoucí vakcinace dobrovolníků, a dokonce ani specialista na zdravotnické právo a expert Pirátů O. Dostál s tvrzením, že zákon to nezakazuje, či prezident ČLK Kubek s komentářem, že Babiš se také nechal očkovat a není zdravotník.

Snaha vehementně obhájit neobhajitelné je směšná a poukazuje na morálku současných vládců Královéhradeckého kraje.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM