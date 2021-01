Sudeťácká vytrvalost

Věčné, nehorázné požadavky sudeťáků o revizi Benešových dekretů paradoxně maří aktivity našich současných kolaborantů, kteří také mají svůj názor na poválečný vývoj.

Je proto třeba si alespoň tezovitě připomínat, že to byli právě sudetští Němci, kteří se vzdali československého státního občanství. Právě oni se aktivně podíleli na rozbití republiky, podpořili německý nacionalismus vedoucí k mnichovskému paktu, rozbití republiky a k válce. Sudeťáci se nadšeně stali občany Velkoněmecké říše. Proto byli po druhé světové válce, kterou ta říše rozpoutala a prohrála, odsunuti do jimi velebeného Německa. Nic víc, nic míň. A proč to stále připomínat? Protože klerofašistické kruhy v Německu i u nás se stále snaží o revizi, kterou nelze připustit.

Richard KNOT