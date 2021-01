Sobectví, nebo nevědomost?

Podnikatelka a advokátka Klára Sovová, majitelka Luční boudy v Krkonoších, je autorkou petice Neničte hotely a hospody. Připojila se také k akci Chcípl PES. Paní Sovová byla hostem jednoho rozhlasového pořadu, v němž vysvětlovala svou pozici a také účast na demonstraci na Staroměstském náměstí, kde valná část účastníků neměla zakrytá ústa a nos rouškami. Málokdy odpovídala konkrétně na moderátorovy otázky, které pohříchu ani nebyly příliš konfrontační.

I já rozumím steskům podnikajících lidí, kteří mají již opravdu dlouho umrtvené své provozovny, obchody, hotely, restaurace. Je to jejich práce a obživa. Mají zaměstnance. Ano, musí přijít nějaká kompenzace od státu, která samozřejmě může být jen částečná, protože všichni lidé nějak trpí nebo musí snášet omezení v důsledku stávající celosvětové pandemie. Zase se musím ptát: Co by tito nespokojenci dělali v případě války?

Má poznámka však směřuje k jiné okolnosti, kterou tato podnikatelka zmínila. I ona je pro výhradní ochranu rizikových skupin, tedy nikoli všech, nikoli celé populace, k čemuž směřují současná mimořádná opatření. Paní Sovová se domnívá, že je možné ochraňovat pouze rizikové skupiny, lidi – jak uvedla – kteří se cítí ohroženi a jejichž zdravotní stav napovídá, že by v případě onemocnění COVID-19 měli těžký průběh. Vysvětlila, že jen tito lidé by měli být chráněni, měli by dostat respirátory a jinou podporu.

Tohle není ojedinělý názor. Ovšem výhradní ochrana nemocných, rizikových a starých občanů za podmínek, že ostatní budou zcela svobodní ve svém chování a aktivitách, je v této pandemii nemožná. Důkazem jsou čísla dodaná statistiky: jen pouhých cca 55 tisíc občanů ve věku nad 65 let (2,5 procenta) pobývá v domovech pro seniory a domech se zvláštním režimem, tedy valná většina našich seniorů a seniorek žije ve svých domech a bytech. Jak tedy oddělit rizikové skupiny od nerizikových, když žijeme všichni společně v jedné zemi, v jednom městě, obci, domě? Pokud jsou tito lidé pohybliví, běžně si musejí nakoupit potraviny v obchodě, vyzvednout léky a jiné nezbytnosti, docházejí k lékaři, jezdí veřejnou dopravou apod. Lze je snad vyčlenit a umístit do nějakých ghett? Proto opatření na zabránění šíření koronaviru mohou být jedině plošná pro celou populaci.

Překvapivá byla také podnikatelčina odpověď na logický dotaz, že pokud jsou již nyní podhorské nemocnice přetížené péčí o covidové pacienty, co by se dělo se zraněnými lyžaři, pokud by měli sportovní eldorádo na sjezdovkách: »Prostě jestli se pan ředitel (nemocnice) domnívá, že není schopen ošetřit pacienty se zlomenou nohou, tak je bude muset ošetřit někdo jiný...« Škoda, že se moderátor nezeptal kdo tedy.

Lidé jako boudařka Sovová jsou buď sobečtí a nic s tím nenaděláme, protože je to nedostatek v jejich charakteru. Nebo naprosto nechápou, jaká je toho času situace ve zdravotnických zařízeních, a navíc ani neznají skladbu obyvatel České republiky.

Monika HOŘENÍ