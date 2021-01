Ilustrační FOTO - Pixabay

Registrace začala, systém kolaboval

Systém pro registraci lidí starších 80 let, kteří se chtějí očkovat proti nemoci COVID-19, se spustil ráno v 8.00. Provoz systému však provázaly problémy.

Problémy byly se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které přicházely žadatelům i za více než deset minut, a potíže jsou někdy také s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo. Dovolat se hned ráno nedalo ani na linku 1221, kde měli s registrací seniorům pomáhat. V jednu chvíli na ni volalo 40 tisíc lidí a linka byla schopna vyřídit jen 3000 hovorů. Po registraci systém nabízí zájemci o očkování v některých očkovacích centrech volné termíny pro vakcinaci. V systému však bylo ráno jen 47 center. Podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) se přitom očkuje na 164 místech…

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zhodnotil start systému sarkasticky. »Vyjádřil bych to slovy klasika: Chtěli jsme, aby to dopadlo co nejlíp a dopadlo to jako vždycky,« řekl s ironií Filip. A poté již vážněji dodal: »Dopadlo to zkrátka špatně. Chápu, že je to komplikované, rozumím, že jde o obří operaci, ale chyby zde zjevně byly. A ta základní je strukturální: Opakuji už od prosince loňského roku, že celý ten systém je nutno decentralizovat a je nutno posílit pravomoci krajských hygien. Nenechávat vše pouze na centru. Pak to končí takovýmito přehlceními a kolapsy,« upozornil Filip.

Podle Filipa je také zjevné, že očkovacích center není mnoho. Vše se podle něj rozběhne ve chvíli, kdy budou moci očkovat obvodní lékaři. »Ta doba je však bohužel ještě daleko. S vakcínou, která je nyní nejvíce k dispozici, to nejde. Těžko se uchovává, protože potřebuje velmi nízké teploty,« podotkl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Potvrzovací SMS drhly

Největší zádrhel celého systému se ukázal být v potvrzovacích esemeskách, které registrační formulář vyžaduje dokonce dvě. Operátoři se podle svých slov dozvěděli o požadavku státu na SMS ověření při registraci až po spuštění systému. Uvedl to Jiří Grund, výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí. »Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému. Dík,« napsal na Twitteru Grund.

»O hromadném rozesílání SMS s PIN nás dopředu nikdo neinformoval,« potvrdil ředitel vnějších vztahů T-Mobile Petr Jonák.

Podle Grunda i Jonáka operátoři sami kapacitu po zjištění potíží navýšili. »Každý mobilní operátor ráno navýšil kanál pro ověřovací SMS na 50 SMS za vteřinu,« uvedl Grund.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se hájil. »Nemyslím si, že by se dalo říct, že o tom někdo nevěděl nebo na to nebyl připraven,« řekl ke kritice mobilních operátorů.

Vojtěch Filip však věří více operátorům. Stát podle něj chyboval. »Určitě mají pravdu operátoři, že komunikace státu byla asi slabší. Kolaps celého systému byl zaviněn zejména tím, že byla malá propustnost SMS brány. Navíc ta opakovaná potvrzovací SMS při registraci zvyšuje ten nápor. Podle mého soudu to nebylo dobře zkomunikováno,« uvedl Filip.

Stačí 28 dní

K očkování se navzdory potížím registrovalo 78 tisíc lidí starších 80 let, 3000 z nich už má rezervovaný termín. Další termíny budou očkovací centra postupně rozesílat, řekl Blatný. Termínů pro očkování bude podle Blatného týdně řádově tisíce, možná deset tisíc.

Lidí nad 80 let, kteří se nyní mohou k očkování registrovat, je v ČR 441 tisíc. Všichni se podle Blatného mohou k očkování hlásit dál bez obav, že ztratí prioritu. »Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně,« uvedl Blatný. Každý týden má přijít 70 tisíc dávek očkovací dávky od firem Pfizer/BioNTech a do konce ledna ještě zbývajících 11 600 dávek od firmy Moderna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) rovněž uvedl, že více kapacit pro očkování nejstarších seniorů se vytvoří i tím, že zdravotníci, kteří dostali první dávku očkování, by mohli obdržet druhou dávku o týden později, než bylo v plánu. Týká se to i samotného Babiše, který byl prvním naočkovaným v celé zemi. »Jsem rád, že jsme se domluvili s ministrem zdravotnictví, že není potřeba hlavně zdravotníky očkovat 21. den, ale stačí 28. den,« řekl Babiš.

Situace se zlepšuje

Celková epidemická situace v zemi se naštěstí zlepšuje. Čtvrtečních 8032 potvrzených případů nákazy je téměř o polovinu méně než před týdnem. V ČR je nyní víc než 143 tisíc nakažených, podíl pozitivních mezi testovanými ve čtvrtek klesl na 28,3 procenta. Počet hospitalizovaných se také mírně snížil, asi 1100 z hospitalizovaných je ve vážném stavu. S koronavirem od březnového začátku epidemie zemřelo v ČR přes 14 tisíc lidí.

Epidemie začala brzdit i podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška. Reprodukční číslo ukazující průměrný počet nakažených od jednoho pozitivního se snížilo na asi 0,8. »Výhledy jsou jednoznačně pozitivní, ale pořád tady máme velmi vysokou virovou nálož v populaci a jednoznačné komunitní šíření,« řekl. K maximu přes 1200 se ale podle Duška blíží jednotky intenzivní péče, kde se zdravotníci starají o nejvážnější případy.

PES klesl třikrát za sebou

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v ČR řídí opatření proti šíření nákazy, se druhý den drží na čtvrtém stupni. Snížil se ze čtvrtečních 75 na 72 bodů. Klesl potřetí za sebou. Platná opatření nyní odpovídají přísnějšímu pátému stupni. Zmírnění protiepidemických opatření se však v příštím týdnu podle Blatného očekávat nedá, je třeba nejprve uvolnit místa v nemocnicích, uvedl. Vláda nicméně v pondělí projedná dílčí úpravy systému PES, například sortimentu povoleného k prodeji v obchodech. Kompletní tabulku opatření navázanou na systém PES chce ministr představit poslancům na schůzi, kde budou projednávat prodloužení nouzového stavu.

»V každém případě budeme chtít vědět, kolik vojáků, policistů či hasičů je nutno přeřadit do zdravotnických zařízení. A pak ovšem budeme chtít také slyšet, jak vláda připraví onu výše zmíněnou decentralizaci. Podle toho se budeme rozhodovat,« řekl Filip k samotnému prodloužení nouzového stavu. »Jsem spíše pro prodloužení nouzového stavu, ale rozhodnu se až na základě informací našeho zástupce v krizovém štábu, které obdržíme na jednání poslaneckého klubu,« doplnila předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny a poslankyně KSČM Miloslava Vostrá.

Ochotu vyjít tentokrát vládě více vstříc naznačilo i hnutí Starostové, prý pod tlakem svých hejtmanů.

(ste)