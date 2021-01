Ilustrační FOTO - Pixabay

Katolické temno

V irských církevních domovech pro svobodné matky a děti zemřelo v minulém století na 9000 dětí, tedy zhruba 15 % dětských chovanců v těchto zařízeních. Vyplývá to ze zprávy irské vlády o vyšetřování případů násilí v církevních domovech. Zpráva rovněž ukázala, že nebylo zákonně podloženo 1638 zahraničních adopcí dětí z církevních institucí, většinou v USA, ale tvrzení o nucených adopcích v zahraničí nelze potvrdit, ani vyvrátit.

Vyšetřování odhalilo v domovech, které katolická církev provozovala v letech 1922-98, »děsivou úroveň dětské úmrtnosti«, uvádí zpráva. Pro tak vysokou úmrtnost se přitom nenašlo žádné vysvětlení, stojí ve zprávě zadané vládou. Nelze doložit či vyvrátit tvrzení o velkých sumách peněz, které byly údajně poskytnuty agenturám v Irsku za zprostředkování adopcí. Vláda poskytne finanční uznání konkrétním skupinám identifikovaným ve zprávě čítající na 3000 stran, ujistil ministr Roderic O'Gorman. Mimo to stát přijme zákony, které umožní exhumaci a v případech, u nichž je to možné, i identifikaci ostatků z pohřebišť u domovů. Zpráva o jedné z nejtemnějších kapitol dějin katolické církve v Irsku se zabývala děním v 18 domovech, v nichž byly mladé těhotné ženy po desetiletí skrývány před společností. Jejich příbuzní poukazovali na to, že s dětmi bylo špatně zacházeno, protože se narodily svobodným ženám, které v očích mnohých poskvrňovaly obraz Irů jako oddaného katolického národa. Podle vládních záznamů byla úmrtnost dětí v církevních zařízeních často víc než pětkrát vyšší než u dětí narozených sezdaným rodičům. Do domovů byly poslány k porodům desetitisíce žen včetně znásilněných.

Vyšetřování bylo zahájeno před šesti lety po odhalení neoznačeného hromadného hrobu ve městě Tuam místní amatérskou historičkou Catherine Corlessovou. Zpráva z roku 2017 ukázala, že v jednom z takových hrobů byly ostatky 802 dětí. Děti od novorozenců po tříleté děti tam byly pohřbeny v letech 1925 až 1961.

(čtk)