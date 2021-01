Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci zvažují tresty za šíření nacistických symbolů

Komerční šíření materiálů k propagaci nacismu a dalších podobných hnutí bude patrně trestné. Počítá s tím pozměňovací návrh, který doporučil ústavně-právní výbor schválit ve vládní novele trestního řádu a zákoníku.

Vládní předloha se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Měly by se minimalizovat prodlevy vznikající mezi odsouzením pachatele a zahájením výkonu alternativního trestu, a příslušné orgány by měly rychle reagovat na zjištěná porušení podmínek výkonu trestu. »Zejména se navrhuje zjednodušení postupu při nařízení trestu obecně prospěšných prací, posílení postavení probačního úředníka a zavádějí se prvky pozitivní motivace odsouzených, aby řádně spolupracovali a plnili své povinnosti,« řekla poslancům při projednávání normy ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Členové ústavně-právního výboru doporučili schválit k novele několik pozměňovacích návrhů. Podle úpravy skupiny poslanců v čele s Janem Bartoškem (KDU-ČSL) by se proti trestním předpisům provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba by činila až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody. Poslanci tím reagují na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše (hrnků, triček, kalendářů apod.). Nyní podle nich není možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus. Trestné by nebylo podle úpravy využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Výbor se postavil kladně i k zavedení stálé zbraňové amnestie, kterou prosazuje Jiří Mašek (ANO). Člověk, jenž by dobrovolně odevzdal nelegálně drženou zbraň, by podle návrhu díky účinné lítosti nečelil stíhání za nedovolené ozbrojování.

Kladné stanovisko výboru dostal také návrh Zuzany Ožanové (ANO), podle kterého by soud měl dostat možnost uložit rizikovému řidiči absolvovat terapeutický program.

Využívání počítačů by umožňovali ředitelé

Poslanci budou o podobě novely hlasovat na schůzi, která začne v úterý. O tom, jaké stanovisko k předloze zaujmou zástupci komunistického klubu, se rozhodne až na základě přijatých pozměňovacích návrhů. »Uvidíme, zda ta výsledná podoba bude pro nás akceptovatelná, nebo ne,« řekl našemu listu člen ústavně-právního výboru, stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček.

On sám se na vypracování několika pozměňovacích návrhů také podílel. Připomněl, že se jedná o možná poslední novelu trestního řádu, kterou by mohla Sněmovna stihnout do konce volebního období projednat. Rád by docílil toho, aby u prvotrestaného člověka, byť se dopustí závažnějšího trestního činu, byla možnost uložit podmíněný trest s tím, že by musel uhradit veškerou škodu a zaplatit ještě peníze navíc například na charitu. »Netýkalo by se to samozřejmě násilných trestných činů, šlo by o trestnou činnost, která by nebyla proti životu a zdraví,« uvedl Ondráček.

Skupina poslanců v čele s Lukášem Černohorským (Piráti) navrhuje, aby ředitelé věznic získali zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání. Mělo by se tím zejména vyjasnit, kdo využívání počítačů povoluje.

Bez stanoviska výboru budou poslanci hlasovat o zpřísnění trestu za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Hrozilo by za ně podle návrhu skupiny poslanců v čele s Helenou Válkovou (ANO) až osm let vězení místo čtyř let.

Vládní novela se týká postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby. Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi které patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problémem je třeba také to, že soudy nereagují dost rychle na zprávy Probační a mediační služby. Navrhované změny mají odstranit prodlevy, které současný systém vytváří.

